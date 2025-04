Durante una entrevista por The Last of Us, el papá de Pedro Pascal lo exhibió con Bella Ramsey diciéndole: “Espero que seas mejor hija que Pedro”.

Pedro Pascal de 50 años de edad, y Bella Ramsey de 21 años de edad, estaban en medio de una entrevista por The Last of Us cuando el papá de Pascal llamó, y terminó exhibiéndolo frente a la actriz.

El papá de Pedro Pascal espera que Bella Ramsey sea mejor hija que Pedro

Pedro Pascal y Bella Ramsey se encuentran promocionando The Last of Us temporada 2, y durante una entrevista el papá de Pascal lo llamó solo para exhibirlo con la actriz:

Pedro facetiming his dad in the middle of the interview so he can meet Bella 🥹



Pedro’s Dad: Are you better daughter than Pedro as a son?



Pedro: 😐 pic.twitter.com/6eEoxMBShR — Pedro Pascal Daily (@pascalarchive) April 21, 2025

Y es que el papá de Pedro Pascal, José Balmaceda Riera, le hizo una videollamada para saludarlo y el actor no dudó en contestarle en medio de la entrevista.

Sin embargo, Pedro Pascal quedó exhibido ante Bella Ramsey por su papá después de que este le dijera a la actriz que esperaba que fuera una mejor hija que Pascal.

Pues tal y como confesó Pedro Pascal durante la llamada y la entrevista, aseguró que su padre seguramente iba a regañarlo por no llamarlo lo suficiente.

“¿Eres mejor hija que Pedro como hijo?” José Balmaceda Riera, papá de Pedro Pascal

Pedro Pascal y Bella Ramsey recuerdan cómo fue su último día de grabación de The Last of Us

La segunda temporada de The Last of Us ya se estrenó en Max, y aunque de momento van dos capítulos, los actores continúan en gira de medios.

Por lo que durante una entrevista se les preguntó a Pedro Pascal y a Bella Ramsey cómo fue su último día de grabación de la serie de Max.

A lo que un conmovido Pedro Pascal confesó haber llorado pues estaba todo el equipo reunido y no era cómo cualquier otro día de grabación.

“No esperaba que todos se reunieron alrededor y fue realmente triste” Pedro Pascal

Incluso Pedro Pascal al borde del llanto, aseguró que lo más triste de ese día fue cuando Bella Ramsey de dijo adiós.