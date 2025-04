Al fin este domingo, la temporada 2 de la serie The Last of Us se estrena a través de la plataforma de Max.

Y para que tengas todos los detalles de su hora y sus 7 capítulos, te traemos los detalles del estreno de The Last of Us temporada 2.

A esta hora salen los 7 capítulos de The Last of Us temporada 2

Hoy domingo 13 de abril se estrena la temporada 2 de la serie The Last of Us a través de la plataforma de streaming Max

Hora de estreno 8:00 de la noche, hora de la Ciudad de México

Serán 7 capítulos para The Last of Us temporada 2

The Last of Us 2 (Max)

¿Cuándo se estrena cada uno de los 7 capítulos de The Last of Us temporada 2 en Max?

Para la temporada 2 de The Last of Us, la serie promete impactar a sus fans en la plataforma de streaming Max con 7 capítulos en total.

Los 7 capítulos para The Last of Us temporada 2 tendrán estreno semanal, lo que quiere decir que estarán disponibles cada domingo, en punto de las 8:00 de la noche para México

Las fechas de estreno de los 7 capítulos de The Last of Us temporada 2 cada domingo son:

Capítulo 1: Estreno el 13 de abril

Capítulo 2: Estreno el 20 de abril

Capítulo 3: Estreno el 27 de abril

Capítulo 4: Estreno el 4 de mayo

Capítulo 5: Estreno el 11 de mayo

Capítulo 6: Estreno el 18 de mayo

Capítulo 7: Estreno el 27 de mayo

The Last of Us, serie de televisión (Max)

¿De qué trata la serie The Last Of Us temporada 2?

La temporada 2 de la serie The Last Of Us continuará los hechos ocurridos en su primera parte, por lo que estará desarrollando la primera mitad del videojuego homónimo del cual se basa.

Lo que será un salto temporal de 5 años después, con una Ellie de 19 años, que se verá tomando la decisión de ser la salvación, tras conocer lo que Joel hizo por ella.

Aunque también veremos a Ellie emprender un viaje a Seattle el cual significa liberar su frustración, junto a la que será más que su amiga, Dina.