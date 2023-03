Paulina Rubio le da incómoda entrevista a Gustavo Adolfo Infante y se nota muchísimo; algunas de sus preguntas fueron incómodas.

La ‘Chica dorada’ se encuentra promocionando su reciente sencillo ‘No es mi culpa’, por lo que ha tenido varios encuentros con los medios.

Durante el programa De Primera Mano, Gustavo Adolfo Infante entrevistó a Paulina Rubio -de 51 años de edad.

Pero hubo momentos que fueron incómodos para la cantante e incluso llegó a corregir a Gustavo Adolfo Infante en algunas de sus afirmaciones.

Todo inició desde el saludo, pues Paulina Rubio levantó las manos para chocarlas con las de Gustavo Adolfo Infante y él se acercó a saludarla de beso.

Paulina Rubio (@paulinarubio / Instagram)

Paulina Rubio fue cortante con Gustavo Adolfo Infante durante su entrevista

Gustavo Adolfo Infante -de 57 años de edad- se mostró emocionado de entrevista a Paulina Rubio y hasta compartió algunos recuerdos con la cantante.

El conductor comenzó a elogiar a Paulina Rubio, pero luego lanzó un comentario incómodo.

“Llevas 40 años trabajando en esta industria (...) Toda tu vida, no sabe hacer otra cosa. No sé si sepas tejer, o si sepas hacer un elote” Gustavo Adolfo Infante

Paulina Rubio lanzó una risa nerviosa y le aclaró a Gustavo Adolfo Infante que sabía ser mamá.

El periodista le lanzaba preguntas a Paulina Rubio y ella era cortante en sus respuestas.

Gustavo Adolfo aseguró que Paulina Rubio había comenzado su carrera en el CEA infantil -centro de capacitación actoral de Televisa- pero ella lo corrigió.

Paulina Rubio cuenta que ella comenzó su carrera artística cuando se quedó en Timbiriche.

Paulina Rubio (@paulinarubio)

Gustavo Adolfo Infante se quiso hacer el sabio con Paulina Rubio y le salió mal

La entrevista entre Paulina Rubio y Gustavo Adolfo Infante siguió su curso, cuando el comunicador volvió a sacar una anécdota con la cantante.

Gustavo Adolfo Infante aseguraba que recordaba quién le había puesto el mote de ‘Chica dorada’ a Paulina Rubio, pero ella lo corrigió.

“Tú recuerdas aquella reunión en la sala de tu casa, del penn house del Pedregal y había un señor que se llamaba Elio Pompeyo, que dice es que tú tendrías que ser la chica dorada” Gustavo Adolfo Infante

Paulina Rubio de inmediato lo corrigió y le aclaro que el nombre de ‘Chica dorada’ se lo había puesto Memo Vázquez Villalobos.

Para rematar el momento, Gustavo Adolfo Infante lanzó el comentario: “¿No hubieras escogido mejor a tus parejas?”.

La cantante fue contundente al decirle que no y cuestionarlo si él estaba divorciado: “Tú escogiste bien, pero a lo mejor yo no escogí bien. No importa equivocarte, está bien”.

Paulina Rubio se notó incómoda durante la entrevista y Gustavo Adolfo sacó sus preguntas más incómodas.