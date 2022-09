Gustavo Adolfo Infante hizo las paces con Libertad Palomo, pero ahora se peleó con sus compañeros en Sale el Sol, porque desde su punto de vista “lo desacreditan”.

Sin importarle haber estado al aire apenas comenzando el matutino de Sale el Sol en su sección de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante muy enojado dijo “ya estoy harto de ustedes”.

Asimismo, señaló que él es el único que “siempre trae exclusivas”, pero que sus propios compañeros desacreditan el trabajo que él sí hace.

Gustavo Adolfo Infante, conductor de Sale el Sol. (Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

Los ánimos se encendieron aún más, cuando Gustavo Adolfo Infante de 57 años de edad se fue directamente contra Joanna Vega-Biestro, pero ¿Renunció?

¿Gustavo Adolfo Infante renunció? En Sale el Sol dijo “O Joanna Vega-Biestro o yo”

Gustavo Adolfo Infante se enojó y no hubo ni producción de Sale el Sol que pudiera detenerlo, se fue contra todos sus compañeros de espectáculos por “desacreditarlo”.

Aunque en un momento en Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante se fue contra todos sus compañeros:

Ana María Alvarado

Joanna Vega-Biestro

Alex Kaffie

Terminó por explotar contra Joanna Vega-Biestro de 42 años de edad, pese a que sus seguidores solo intuían problemas con el columnista Alex Kaffie.

El periodista de espectáculos señaló que en todo el tiempo que él llevaba en el matutino, Joanna Vega-Biestro “nunca has traído una exclusiva” y aún así “me desacreditas”.

(Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

Luego de que Ana María Alvarado de 53 años de edad, le pidió calmarse “estamos al aire, no es el momento”, él simplemente se dijo “harto, empezando por Joanna”.

Ana María Alvarado, conductora de Sale el Sol. (Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

“Las desacreditaciones, empezando por Joanna Vega-Biestro, a mí la neta me tienen muy cansado. -Si no opinamos igual, no quiere decir que te desacredite”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Pero el enojo del periodista de espectáculos lo llevó a decir que no quería estar más en Sale el Sol, aunque después dio a elegir, o Joanna Vega-Biestro o él.

“Yo a partir de este momento le voy a pedir a la empresa, que me quite de este programa a mí o que quite a Joanna”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Replicando lo que el periodista respondió impactada “¿Me estás amenazando al aire? O tú o yo, eso es una amenaza”.

Gustavo Adolfo Infante (@GAINFANTE) lanzó amenazas 🥊 en @saleelsoltv al aire; no quiere a Joanna Vega-Biestro (@vegabiestro) de compañera porque "siempre me desacredita" 😐. pic.twitter.com/ETVAcZoU2K — EnelShow.com (@enelshow) September 8, 2022

Gustavo Adolfo Infante renunció a Sale el Sol en vivo; pero ¿Qué lo hizo enojar tanto?

Gustavo Adolfo Infante terminó por dar a elegir a la producción de Sale el Sol su presencia o la de Joanna Vega-Biestro, pero ¿Fue ella quién lo hizo enojar?

El titular de ‘De primera mano’ aseguró que ya llevaba tiempo aguantando “desacreditación” de sus compañeros, pero ayer -7 de septiembre-, tuvo un límite y hoy explotó al aire.

Aunque ayer se aguantó, hoy 8 de septiembre, Gustavo Adolfo Infante estalló contra sus compañeros, por burlas que comenzaron por Alex Kaffie, de quien se desconoce la edad.

Alex Kaffie, conductor de Sale el Sol. (Imagen Entretenimiento / Tomada de video)

Luego de presentar una nota de Giovanni Medina, el periodista sacó su celular para corregir la información que se dio sobre el empresario y Sherlyn.

Fue este hecho lo que hizo a Alex Kaffie decirle que cómo se iba a dejar manejar por alguien que ni es periodista y en su propio programa.

“Entonces ya quiere marcar la línea editorial de un programa el señor… usted es periodista, como para que le ande permitiendo a alguien que le diga cómo tiene usted que dirigir la línea de su programa”. Alex Kaffie, periodista.

Gustavo Adolfo Infante ‘se disculpó’ por el acceso que él tiene con los famosos y arremetió diciendo “yo traigo la nota y ustedes no”.

“El hecho de que ustedes no tengan el acceso a la fuente, pues perdón, la neta… no se ardan, yo tengo la nota y ustedes no la tienen casi nunca, la verdad. Pónganse a trabajar”. Gustavo Adolfo Infante, periodista.

Finalmente, Gustavo Adolfo Infante señaló que sus compañeros “siempre desacreditan” las notas que él lleva de forma exclusiva, “pues pónganse a trabajar”.

La discusión que duró más de tres minutos, terminó por un corte comercial abrupto y un regreso con los mismos cuatro conductores, pero con la tensión muy notoria.

En medio de Sale el Sol, Gustavo Adolfo Infante tiene su programa en YouTube, en donde al iniciar dejó en claro, “si hay consecuencias de lo qué pasó, las asumo”.

Después, Gustavo Adolfo Infante dejó en claro que no tiene porque aguantar las desacreditaciones “sobre todo de Joanna... tengo la libertad de trabajar con quien quiera”.