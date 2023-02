¿Será que todo este tiempo Gustavo Adolfo Infante arrastró el rencor? Joanna Vega-Biestro contó que el periodista la quería en su programa en Imagen TV, pero ella prefirió a alguien más.

Joanna Vega-Biestro, la periodista de 42 años de edad, contó que Gustavo Adolfo Infante la pidió un sin fin de veces para que trabajara con él en De Primera Mano, pero ella no quiso.

Años después se vivió el bochornoso momento en que Gustavo Adolfo Infante -de 56 años de edad- hizo su berrinche al aire en Sale el Sol y se fue contra su colega.

La discusión que Gustavo Adolfo Infante tuvo al aire en Sale el Sol contra sus compañeras Ana María Alvarado -de 54 años de edad- y Joanna Vega-Biestro, no será olvidado.

Y aunque la periodista de espectáculos cuenta que todo comenzó por una diferencia de opiniones de dos días antes, pareciera que él ya traía el rencor atravesado.

Joanna Vega-Biestro contó a Michelle Rubalcava, que desde que se integró a Imagen TV como reportera, tuvo pique con Gustavo Adolfo Infante al no querer trabajar con él.

Explicó que Gustavo Adolfo Infante “estaba duro y dale” que quería que Joanna Vega-Biestro trabajara en De Primera Mano para él, pero ella prefirió irse al noticiero de Francisco Zea.

“Él estaba duro y dale que yo me fuera a De Primera Mano, él quería que yo estuviera ahí, pero yo decidí irme con Paco Zea”.

Y aunque Joanna Vega-Biestro aseguró “ahí todo bien” con Gustavo Adolfo Infante, no compartió qué pensó el periodista cuando prefirió a Francisco Zea.

Maryfer Centeno: Andrea Legarreta y Erik Rubín se separan con amor y no con tiraderas

Gustavo Adolfo Infante no fue la única ‘piedra’ en el zapata que Joanna Vega-Biestro tuvo, también Alex Kaffie -de 51 años de edad- se unió como su rival en Sale el Sol.

Aunque el gran pleito fue con Gustavo Adolfo Infante, Joanna Vega-Biestro contó que también le pasó con Alex Kaffie, hasta que este le demostró que sí tiene corazón.

La periodista dijo que Kaffie fue quien cubrió su incapacidad cuando ella estaba embarazada, pero después la producción decidió dejarlo a cuadro.

Y aunque contó que no fue que tuvieran algún tipo de roce, simplemente no se llevaban bien y “se notaba al aire”. Pese a ello, Kaffie le demostró su buen corazón cuando menos lo esperaba.

“Yo sabía que no le caía bien, no teníamos ninguna relación, incluso se notaba al aire, pero él también ha sido una sorpresa”.

Contó que la primera muestra fue cuando ella se enfermó de Covid-19 y Alex Kaffie le escribía a diario para ver cómo estaba y aunque sí agradeció no le tomó tanta importancia como su siguiente acción.

Joanna Vega-Biestro contó que cuando su madre llevaba dos semanas hospitalizada, Alex Kaffie le escribía frecuentemente, luego que vio que su mamá no se recuperaba le mandó un detalle.

“Cuando mi mamá estaba en el hospital estuvo dos semanas muy muy grave, me habla y me dice en qué hospital estás… Me llevó unas velas bendecidas para que las prendiera y que…y era mi mamá. La gente que estuvo tiene mi eterno agradecimiento”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.