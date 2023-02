Aclaremos, no es que Gustavo Adolfo Infante pida su banquito por tener masculinidad frágil, aclaró una de sus compañeras en Sale el Sol, quien menos esperaras que lo defendería.

Luego de que Gustavo Adolfo Infante -de 57 años de edad- se peleó al aire en Sale el Sol, hubieron muchos detalles que se le encontraron con el fin de tirarle carrilla por su actitud.

Por ello, se encontró una imagen donde se balconea a Gustavo Adolfo Infante en un banquito para estar a la altura de Mónica Noguera y Paulina Mercado, sus compañeras en Sale el Sol.

Sin embargo, una ya fue cuestionada sobre el banquito que el periodista usa y sorprendentemente lo defendió y aclaró todo.

¿Recuerdas la imagen de Gustavo Adolfo Infante y su truco para verse más alto? Sino, acá te dejamos la foto para que refresques tu memoria de la balconeada que le pusieron.

Así como el trabajo del periodista es bien aplaudido por algunos, hay otros que esperan que tenga el mínimo error para sacarlo a la luz y eso pasó con su truco para verse más alto.

Pues aunque él no había declarado al respecto y simplemente dio buena cara a sus haters de Twitter, una de sus compañeras -quien menos te esperas- aclaró todo.

Joanna Vega-Biestro -de 42 años de edad- fue cuestionada sobre el truco que Gustavo Adolfo Infante usa para verse más alto.

La periodista de espectáculos, con quien comparte cámaras en Sale el Sol, aclaró que no es que Gustavo Adolfo Infante tenga “masculinidad frágil”, simplemente que a veces se requiere así.

Explicó que su compañero no pide el banquito para verse más alto, sino que por cuestiones de estética y de toma de videos o fotografías, “a veces se requiere”.

“No, o sea, sí usa un manzanero -porque así se le llama y no por Armando Manzanero-, pero no porque él diga ‘no me quiero ver chaparro’, sino porque la toma lo requiere. Pero porque en la toma necesitas ese cuadro abierto, no porque él lo pida”.

Joanna Vega-Biestro, periodista.