Paty Navidad no usó cubrebocas durante las grabaciones de MasterChef Celebrity México, porque el hacerlo la desmaquilla, según dijo en una entrevista.

La actriz explicó que el no usar cubrebocas no tiene nada que ver con el hecho de que no crea en el Covid-19 , pues recordemos que Paty Navidad se ha caracterizado por eso.

Al contrario, Paty Navidad dejó claro que no tiene problema en adecuarse a las medidas que exige MasterChef Celebrity México, pero siempre que estás la hagan sentir bien.

Paty Navidad en MasterChef (@patynavsinaloa / Instagram)

En ese sentido, Paty Navidad puede elegir si usar cubrebocas o pañoleta , y ella prefiere las mascadas. De este modo, los requisitos no interfieren con sus creencias.

No obstante, recalcó que no usa cubrebocas porque la desmaquilla y le deja marcada la cara, así que prefiere portar su pañoleta.

Asimismo, Paty Navidad se dijo profesional, a pesar de que no piensa vacunarse contra el Covid-19, por lo que no diría un “no” a algo que tiene que hacer .

Con ello, refiriéndose a las medidas de MasterChef Celebrity México para evitar contagios colectivos, pues Paty Navidad cree que no van en contra de sus pensamientos.

MasterChef Celebrity México suspende sus grabaciones por caso de Covid-19

TV Azteca prepara el estreno de ‘MasterChef Celebrity México’, programado para estrenarse el próximo 20 de agosto a las 19:30 horas.

Sin embargo, se encendieron las alarmas luego de confirmarse un contagio de Covid-19, que obligó a suspender las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity México’.

Tras varios rumores, Alex Kaffie informó que fue uno de los chefs quien dio positivo a Covid-19.

Recordemos que los participantes de ‘MasterChef Celebrity México’ no utilizan cubrebocas cuando están a cuadro pero sí es una medida fuera y entre grabaciones.