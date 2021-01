Paty Navidad asegura que el coronavirus puede curarse con “tecitos de guayaba y aspirina”; a la fecha se desconoce de alguna cura efectiva

Paty Navidad ha generado una polémica más sobre su opinión acerca del coronavirus Covid-19 y la vacunación. Mientras ella regresaba de sus vacaciones, los medios de comunicación la abordaron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para cuestionarla sobre lo que comparte en redes sociales.

Aunque al principio quiso evadir a la prensa, terminó por hablar sobre sus teorías y opiniones sobre el virus; Paty Navidad afirmó que el Covid-19 siempre ha existido, ya que es una mutación de la gripe común que puede curarse con remedios caseros.

Fake news: “Con tecitos de guayaba y aspirinas se recuperan”, dice Paty Navidad

Entre sus declaraciones, Paty Navidad aclaró a los medios, que ella nunca ha negado la existencia del virus, por lo que pide respeto a su punto de vista y que eviten tergiversar la información para afectarla.

“Nunca he dicho que el Covid-19 no exista, he dicho que el coronavirus ha existido siempre, los virus han existido siempre, las bacterias, los parásitos, y los parásitos humanos son peores” Paty Navidad

Además, aseguró que en su familia han utilizado remedios como “tecitos de guayaba y aspirinas” para curarse del coronavirus, mismos que le han funcionado a la perfección.

“En mi casa se han enfermado, con tecitos de guayaba, no lo digo mal, con aspirinas, como se cura una grupa se han recuperado, bendito dios. Ha habido fallecimientos también en mi familia, pero no de eso” Paty Navidad

Paty Navidad también dijo que, gracias a lo que ha leído y se ha informado, es que ha descubierto las “teorías planeadas por los gobiernos del mundo”. Según sus opiniones, la pandemia es un “plan de reducción de población”, al igual que la vacunación.

“Si realmente hubiera un virus letal, como dicen, ¿no creen que ya nos hubiéramos muerto todos? [...] es un plan de reducción y nos están matando de diferentes formas desde hace mucho, a través del agua, de la alimentación, de la misma tecnología de radiación electromagnética, ahorita se está dando un cambio cuántico y un salto en la tecnología a través del 5G” Paty Navidad

Paty Navidad se niega a aplicarse la vacuna

La cantante y actriz mexicana se mantuvo firme ante su negativa a recibir la vacuna, ya que está convencida de que es una estrategia gubernamental para insertar chips en cada ser humano.

“El chip se implanta, se necesita una jeringa especial. En la vacuna sí viene nanotecnología, vean la página oficial de Moderna.

Obviamente que no me voy a vacunar […] Covid-19 es la gripe de todos los años […] es una vacuna experimental que sacaron en 6 meses, por qué me voy a vacunar si yo no me he enfermado” Paty Navidad

Paty Navidad asegura que ella seguirá sus propias medidas para prevenirse ante cualquier enfermedad, cuidando su sistema inmunológico , y sin necesidad de usar cubrebocas.

También opinó sobre lo ocurrido en EU

A través de redes, Paty Navidad ha externado su apoyo al aún presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por lo que la prensa aprovechó la oportunidad para preguntarle su opinión acerca de los acontecimientos ocurridos en el Capitolio estadounidense.