Paty Navidad descarta vacunarse contra el Covid-19 para participar en ‘MasterChef Celebrity’

Mediante un post en Instagram, Paty Navidad descartó vacunarse contra el Covid-19, después de que se dijo sería parte de ‘MasterChef Celebrity’.

La actriz Paty Navidad, aseguró que vacunarse contra el Covid-19 “es un derecho” más no una “obligación” y mencionó que no se vacunará ni fue requisito para ‘MasterChef Celebrity’.

Hace unos días se dio a conocer a quienes formarían parte de la nueva edición de ‘MasterChef’, en donde se reúnen celebridades. Paty Navidad está entre ellas.

En cuánto los seguidores del programa se percataron de ello, se comenzó a rumorar que Paty Navidad sería obligada a vacunarse contra el Covid-19 para el programa.

Sin embargo, ella mediante una publicación en Instagram aclaró que nadie la obligará ni la ha obligado a vacunarse contra el Covid-19.

A través de una “nota aclaratoria’ y acompañada de una imagen con una frase de Eduardo Galeano , la actriz habló sobre el tema.

“No me he vacunado ‘la vacuna Covid-19’, ni me vacunaré. ‘la vacuna’ es un derecho, no una obligación y también es un experimento del que nadie se hace responsable”.

Paty Navidad en Instagram.