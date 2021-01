Paty Navidad ya tiene nueva cuenta de Twitter

Paty Navidad anunció que ya tiene una nueva de Twitter



Luego de que se diera la suspensión de la cuenta de Twitter de Paty Navidad de que a raíz de ello surgieron varios memes y burlas hacia la actriz, anunció a través de su cuenta de Instagram que abrió una nueva cuenta.

La suspensión de la cuenta de Twitter de Paty Navidad surgió luego de que publicara sus opiniones respecto al Covid-19 y lo desestimara al decir que solo era “gripe común”; además de su apoyo hacia Donald Trump y la toma del Capitolio.

Sin embargo, la suspensión de su cuenta oficial o detuvo a Paty Navidad de crear una nueva cuenta en Twitter registrada como @ patynavidadnew y lo anunciara y presumiera en su Instagram en un mensaje dirigido tanto paran quienes la apoyan como para quienes la odian.

“Les tengo una noticia para todos los que me quieren o me odian. ¿Qué creen? Ya tengo nueva cuenta en Twitter que tanto me extraña @patynavidadnew” Paty Navidad

Polémica de Paty Navidad en Twitter

La polémica entre Paty Navidad y Twitter surgió luego de que diera una serie de declaraciones que, para Twitter son consideradas “ fake news” o noticias falsas acerca del Covid-19 pues no solo asegura que se trata de una “gripe común” sino que sus familiares se han curado de él con “ tecitos de guayaba y aspirinas ”.

Además, su apoyo incondicional a Trump y sus festejos tras la toma del Capitolio fueron duramente criticadas por los usuarios de Twitter en donde le aseguraban que dar opiniones respecto al Covid-19, un tema bastante sensible para todo el mundo que ha sufrido de ellos o apoyos hacia Donald Trump tras la ola de violencia, puede resultar peligrosa al ser ella una figura pública.

Tras la suspensión de la cuenta oficial de Paty Navidad, ella se pronunció en Instagram respecto a este acto que, curiosamente surgió a la par de la suspensión de la cuenta de Twitter de Donald Trump.