Patricio Cabezut -de 58 años de edad- asegura que Aurea Zapata está afectado a sus hijas y prepararía demanda contra ella.

Aurea Zapata -de 47 años de edad- denunció hace más de 2 años a Patricio Cabezut por violencia intrafamiliar; en 2024, por abuso sexual.

Patricio Cabezut asegura que Aurea Zapata está dañando a sus hijas

Tras varios años sin ver a sus hijas, Patricio Cabezut asegura que Aurea Zapata está impidiendo el derecho de sus hijas a convivir con él y podría demandarla.

Patricio Cabezut asegura que busca proteger a sus hijas de las presunta calumnias de su ex, Aurea Zapata.

“Aquí estoy defendiendo a mis hijas, sigo defendiéndolas contras las denuncias falsas de quien fue a ponerme la denuncia (Aurea Zapata) es también mi lucha contra los servidores público corruptos” Patricio Cabezut

Patricio Cabezut, conductor. (Agencia México)

El conductor asegura que la denuncia de Aurea Zapata por el presunto abuso sexual a sus hijas, es falsa y busca perjudicarlo.

Además, asegura que hay funcionarios públicos que han influido en la denuncia y estas falsas acusaciones han dañado a sus hijas.

“Dañaron a mis hijas, sometieron a mis hijas, hacerles entrevistas y evaluaciones psicológicas sin un protocolo” Patricio Cabezut

Patricio Cabezut no descarta iniciar un proceso legal contra su ex pareja, quien lo señala de no cumplir con las pensión alimenticia de sus hijas .

Incluso, apoya la iniciativa de Cuauhtémoc Blanco -de 52 años de edad- la cual busca castigar las denuncias falsas.

Aurea Zapata (Aurea Zapata Instagram @aureazapata1)

Patricio Cabezut cree que sus hijas están afectadas por no verlo

Las hijas de Patricio Cabezut no han tenido contacto con él desde hace más de 2 años ; al respecto, él asegura que ellas son las más afectadas.

El conductor teme que el paso del tiempo acabe con el vínculo que tenía con sus hijas, quienes siguen siendo menores de edad.

“El daño está hecho ya, el daño ya está consumado, esas niñas ya tienen una afectación y lo van a tener de por vida” Patricio Cabezut

El también actor menciona que sus hijas y él han perdido tiempo valioso, el cual nunca va a regresar.

“Nadie nos va a regresar a esas niñas y a mí el tiempo perdido”, dijo Patricio Cabezut, quien cree que solo profesionales podían resarcir el daño.

Por otro lado, Aurea Zapata asegura que Patricio Cabezut daña a sus hijas y no cumple con con la pensión alimenticia que les corresponde.

Patricio Cabezut fue vinculado a proceso por violencia intrafamiliar y por el delito de abuso sexual a sus hijas.