¿Proyecto Antenas? Se dice que fue por esta herramienta que se determinó que las hijas de Patricio Cabezut y Aurea Zapata fueron abusadas sexualmente por su padre, pero ¿cómo funciona?

En medio de la especulación del caso de Patricio Cabezut -de 57 años de edad- y Aurea Zapata, se dio a conocer que el conductor tiene una orden de aprehensión por abuso sexual agravado a sus hijas.

Según la filtración del reportero Carlos Jiménez, esto fue determinada por la herramienta “Antenas”. Sin embargo, gracias a la declaración de la creadora de este proyecto se sabe otra versión.

Pero ¿qué es el proyecto Antenas y cómo funciona? Te contamos todos los detalles sobre la prueba a la que las hijas de Patricio Cabezut y Aurea Zapata no se habrían sometido.

¿Qué es el proyecto Antenas? Esta prueba ha llamado la atención desde que se dijo que sirvió para detectar el supuesto abuso sexual en las hijas de Aurea Zapata -de 47 años de edad-, así que te la explicamos.

El proyecto Antenas es una plática clínica que se le da a los menores de edad mediante un personaje interactivo, con el objetivo de detectar temas como:

Sin embargo, ha sido mediante este mismo proyecto que niños también han confesado haber visto crímenes, o bien, hasta abusos en su casa que no precisamente fueron hacia ellos.

El personaje del proyecto Antenas, al ser animado, crea afinidad con los niños, de modo que es a este al que le hablan con la verdad, pues además no hay ningún adulto presente en la sala.

Este proyecto Antenas fue creado por Julia Borbolla, una psicóloga mexicana, encargada de la asociación civil Antenas Por Los Niños A.C.

Hasta diciembre de 2021, el proyecto Antenas estaba a disponibilidad de la Fiscalía de la CDMX específicamente en tres:

Ahora que ya sabes que es el renombrado proyecto Antenas, te contamos cómo funciona esta herramienta psicológica que ya no está en la Fiscalía de la CDMX.

Primero debes saber que el proyecto Antenas tiene como base un personaje principal, Antenas, una caricatura creada por Julia Borbolla, para hablar con los niños.

Cuando una/un psicólogo de este proyecto está hablando con el menor, lo que hace es “presentar” a Antenas, un personaje de Antenópolis, con el que tendrá convivencia mientras este no está.

El menor es metido en una habitación que tiene únicamente una ‘televisión’ donde se proyecta Antenas, además de otras cosas a escala.

Así es como el especialista sale de la habitación dejando únicamente al niño y se dirige a otro sitio, donde toma el control de Antenas, para comenzar a hablar con el menor.

A esto se le suma un distorsionador de voz, que ayuda a que el menor no identifique a la persona detrás, y le da más la esencia de un personaje de otro mundo.

También debes saber que el personaje el ser de otro mundo, tiene total libertad de preguntar sin fin de cosas por más simples que parezcan.

Es mediante este contexto de ser de otra galaxia, el que sea una caricatura, y que el menor únicamente tenga a Antenas para hablar, que toma la confianza necesaria para platicar todo.

A la par de las dudas de Antenas, se encuentra Bosty, personaje que algunos creen es un proyecto distinto al creado por Julia Borbolla, pero no es así.

Bosty es un personaje más de Antenópolis, el planeta de Antenas, mismo que era el usado por la Fiscalía de la CDMX.

Por ejemplo, cuando el proyecto Antenas comenzó a tener mayor auge, se crearon diversos personajes de antenópolis, todos con distintas formas y colores, buscando con el que el menor tuviera mayor afinidad.

A la polémica en la que están envueltos Patricio Cabezut y Aurea Zapata, se le suma el que la creadora del proyecto Antenas haya negado que las hijas tuvieran acceso a esta herramienta.

Debido a que el proyecto Antenas dejó de estar al servicio de la Fiscalía de la CDMX desde diciembre del 2021, resultaba imposible que se detectara el abuso sexual con esta herramienta.

Por otra parte, Carlos Jiménez, quien filtró la información, aseguró que fue mediante una consulta del proyecto Antenas de forma privada, que se entregaron dictámenes a la Fiscalía.

Sin embargo, esto también es una contradicción, pues Julia Borbolla, la creadora del proyecto Antenas, negó que pudiera ser posible, pues de esa forma estarían plagiando su patente.

Asimismo, señaló que la única forma que pudieron haber tenido acceso es siendo consultadas por ella mediante Antenas, pero negó haberlas atendido de forma privada.

“Hasta diciembre del 2021 estaba en la Fiscalía y externo no lo hay, más que un mi consultorio, y yo no he recibido a nadie, ni recibo a nadie para una declaración porque no está a mi cargo la justicia”.

Julia Borbolla, psicóloga.