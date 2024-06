¿Patricio Cabezut fue violento con sus hijas? Aurea Zapata exhibe video para demostrar como el conductor trataba a las pequeñas.

El proceso legal entre Patricio Cabezut -de 57 años de edad- y Aurea Zapata continúa luego de que el conductor fue vinculado a proceso por presunto abuso contra sus dos hijas.

Patricio Cabezut tiene seis meses para presentar pruebas complementarias que puedan demostrar su presunta inocencia.

En medio del proceso legal, Aurea Zapata -de aproximadamente de 47 años de edad- acudió al programa Hoy para dar su versión de los hechos.

Aurea Zapata señaló que ya se mostraba cansada de que le seguían creyendo a Patricio Cabezut, pese a la denuncia en su contra.

Hijas de Aurea Zapata no fueron sometidas a pruebas para detectar el presunto abuso de Patricio Cabezut, revelan

Es por ello por lo que se había animado a revelar en pleno programa en vivo un video que exhibiría la presunta violencia que habría ejercido Patricio Cabezut en contra de sus hijas.

En 2021 Aurea Zapata denunció a Patricio Cabezut por presunta violencia intrafamiliar, pero hace unos meses también lo hizo por presunto abuso sexual en contra de sus hijas en común.

Será el próximo 11 de noviembre cuando se lleve una nueva audiencia en el caso de Patricio Cabezut y Aurea Zapata.

Sin embargo este 27 de junio, Aurea Zapata decidió romper el silencio y acudió al programa Hoy para dar su versión de los hechos.

A casi tres años de que denunció a Patricio Cabezut, Aurea Zapata se mostró cansada de cómo las personas le siguen creyendo a su expareja.

“Todo empezó en el 2021 cuando yo voy con mis hijas a la delegación Benito Juárez a interponer una denuncia de violencia. Estuve casada 10 años con Patricio, quien es mi agresor. Me atreví a denunciarlo porque ya era demasiado lo que estábamos viviendo las niñas y yo: violencia física y emocional”

Aurea Zapata confesó que ella no quiso hablar, porque quería proteger a sus hijas, pero al ver el rumbo que han tomado las cosas decidió poner un alto.

“Yo quería proteger a mis niñas de que esto se hiciera mediático, pero hoy estoy aquí para poner un hasta aquí y decir basta de violencia y basta de todas las mentiras que se han dicho sobre mi persona y basta de todas las mentiras que se han dicho de mi persona y de no creer en el testimonio de mis hijas”

Durante su conversación, Aurea Zapata confesó que ella no sabía que Patricio Cabezut presuntamente había abusado de sus hijas.

De acuerdo con Aurea Zapata en un principio solo denunció a Patricio Cabezut por violencia y por la pensión alimenticia para sus hijas.

Pero cuando las cosas se agravaron y habló con sus hijas, fue cuando la mayor le dijo que tenía que decir algo que no había podido porque su papá las había amenazado.

“Mis hijas, al verse presionadas con tanto alboroto mediático que el papá ha provocado y que yo les expliqué que teníamos que ir con un juez familiar, mi hija, la mayor, me dijo: ‘Yo te tengo que contar lo que mi papá nos hacía y lo que por años nos pidió que no te dijéramos’ porque las tenía amenazadas”

Para mostrar que Patricio Cabezut no es tan inocente cómo dice en sus entrevistas, Aurea Zapata compartió un video en el que exhibiría la presunta violencia que sufrieron.

Aurea Zapata señaló que se sorprendió al ver que Patricio Cabezut supuestamente lloraba por no ver a sus hijas, pero ella sabía cómo las trataba.

“Él interpone una denuncia falsa en los juzgados familiares pidiendo que se me quiten a las niñas, pidiendo la guardia y custodia”

Y es que en el video presuntamente Patricio Cabezut se encuentra discutiendo con sus hijas y al escuchar los gritos Aurea Zapata habría salido de la habitación para proteger a las pequeñas.

“Como en México y muchos lugares, a veces no te creen si no presentas una prueba... Hoy traigo un video en donde este señor es generador de violencia. Mis hijas y yo lo vivimos no solo una vez, sino muchísimas veces. Lo vivimos cada día, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Les presento el video en donde Patricio es un generador de violencia”

Aurea Zapata