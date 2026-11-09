Luego de toda la polémica por el doblaje de Hermanastras, donde hubo una suplantación de voces entre Lesslie Polinesia y Diana Galván, Netflix salió a dar una declaración.

En su postura oficial, Netflix reconoce su equivocación en lo que respecta al doblaje del tráiler de Hermanastras, donde se cambiaron las voces entre Lesslie Polinesia y Diana Galván.

Netflix reconoce equivocación en doblaje de Lesslie Polinesia y Diana Galván en Hermanastras

Tras lo ocurrido debido al tráiler de Hermanastras donde se cambian las voces de Lesslie Polinesia y Diana Galván en el doblaje, Netflix señaló que fue un error.

Al anunciar la voz de Margot, utilizamos una voz que no correspondía al doblaje final. Nos equivocamos y lo sentimos mucho: ofrecemos una sincera disculpa a Diana y a Lesslie. Lamentamos que un momento tan especial para Lesslie, quien hizo un gran trabajo, no se haya vivido como merecía. Diana Galván es una admirada actriz de doblaje que ha dado voz a personajes en You, The Whisper Man y People We Meet on Vacation. Su trabajo es parte fundamental de nuestras historias, sentimos mucho lo ocurrido y deseamos seguir colaborando con ella. Netflix

Hermanastras (Netflix)

Netflix señala que usaron una voz que no correspondía al doblaje final y se disculpan con Lesslie Polinesia y Diana Galván debido a todo lo sucedido.

Aclaran que este error provocó que un momento que era especial para Lesslie Polinesia, no se viviera como era esperado, recalcando que ella hizo un gran trabajo.

Al mismo tiempo que señalan la admiración que tiene por el trabajo de Diana Galván, la cual ha sido parte de diversos proyectos de la empresa como You y The Whisper Man.

Lamentan mucho lo ocurrido y esperan que eso no haya minado la relación que tienen con la actriz de doblaje, con la que esperan seguir colaborando.

¿Qué pasó entre Lesslie Polinesia y Diana Galván con el doblaje de Hermanastras de Netflix?

Para quienes no conozcan la polémica del doblaje de Hermanastras, Netflix cambió las voces de Lesslie Polinesia y Diana Galván en el tráiler de la película.

Si bien Netflix señala que el cambio de voces entre Lesslie Polinesia y Diana Galván fue un error, previo a la aclaración la actriz de doblaje denunció lo mencionado en el tráiler de Hermanastras.

Asegurando que el cambio se hizo sin permiso e incluso se habría usado inteligencia artificial, lo cual desató un escándalo entre fans, actores y actrices de doblaje.