La vida sentimental de Belinda vuelve a acaparar los titulares luego de que surgió la versión de que estaría estrenando un nuevo romance con actor de la serie Carlota.

“Belinda ni preocupada está, por qué ¿qué crees?, que ya ves que está viviendo en España porque anda grabando ‘Carlota’, pues que ya trae hombre, tremendo por donde lo veas, no te voy a decir quién es, pero es de ahí de la serie, que se anda comiendo a uno tremendísimo, que anda feliz” Jorge Carbajal

El rumor surge en medio de la polémica por la aparición pública del presunto ex de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères, con la actriz Emma Watson.

Revelan que Belinda estaría estrenando romance con un actor de la serie Carlota

Desde hace varios meses, Belinda se encuentra en España grabando la serie ‘Carlota’, sin embargo su estancia en el país ha alimentado especulaciones sobre su vida personal.

El periodista Jorge Carbajal afirmó que Belinda no se encuentra preocupada por la polémica que ha surgido en torno a Gonzalo Hevia Baillères y su romance con Emma Watson y es que estaría disfrutando de una nueva relación.

Jorge Carbajal no reveló la identidad del presunto nuevo novio de Belinda, sin embargo aseguró que es un hombre “tremendo”.

De acuerdo con el periodista se trata de un actor de la serie Carlota y Belinda estaría muy feliz con esta nueva relación.

Sin embargo, sería una relación clandestina y es que de acuerdo con Jorge Carbajal el hombre tendría novia.

“Yo ya lo ví hermanas, una cosa espectacular y luego tremendo, aunque no tenga dinero, pero sí tiene dinero, les voy a dar unas pistas: tiene dinero, tiene cuerpazo, guapísimo, animalón, fama y tiene novia” Jorge Carbajal

¿Quién sería el nuevo novio de Belinda?

Las declaraciones de Jorge Carbajal de inmediato generaron especulaciones sobre quién sería el supuesto nuevo novio de Belinda.

Entre los nombres que más suenan está la del actor español Miguel Ángel Silvestre, quien se cree que podría ser el nuevo galán de la cantante.

Esto luego de que Miguel Ángel Silvestre y Belinda han mostrado que mantienen una relación cercana de amistad, sin embargo hasta el momento no han publicado nada romántico o fuera del rodaje de la serie.

Incluso algunos usuarios recordaron que en una entrevista del 2010, Belinda confesó que uno de sus amores platónicos era Miguel Ángel Silvestre.

Hasta el momento ni Belinda ni Miguel Ángel Silvestre han confirmado la existencia de un romance.

El otro señalado es Jaime Lorente, esto luego de que en un video se ve la cercanía entre el actor y Belinda.

Pero Jaime Lorente está casado con Marta Goenaga desde junio de 2025, lo que lleva a muchos a descartar cualquier romance.

Cabe recordar que a lo largo de su trayectoria Belinda ha sido relacionada con famosos empresarios y algunos cantantes, su romance más conocido y abierto al público fue con Christian Nodal.

Tras su ruptura, Belinda presuntamente sostuvo una relación con Gonzalo Hevia Baillères, aunque ninguno de los dos lo confirmó las dudas permanecen luego de la canción “Heterocromía”.