Jaime Lorente es un actor español que compartirá créditos con Belinda en la serie histórica, Carlota.

La producción estará a cargo de Sony Pictures y Jaime Lorente interpretará a Maximiliano de Habsburgo.

¿Quién es Jaime Lorente?

El nombre completo del actor es Jaime Lorente Torres y ha forjado una carrera como actor de cine, televisión y teatro.

Sus papeles más destacados son Denver y Nano, personajes de La casa de papel y Élite, respectivamente.

Jaime Lorente (Instagram | )

Su talento lo ha llevado a participar en importantes proyectos cinematográficos como:

¿A quién te llevarías a una isla desierta?

Bedspread

Hermanos

Tin & Tina

42 segundos

Disco, Ibiza, Locomía

Reversión

Por otra parte, sus trabajos en televisión como protagonista también han logrado alcance y reconocimiento a nivel mundia:

El secreto de Puente Viejo

El Cid

Cristo y Rey

Mano de hierro

¿Cuántos años tiene Jaime Lorente?

Jaime Lorente nació el 12 de diciembre de 1991 en Murcia, España. Actualmente el actor tiene 34 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jaime Lorente?

En junio de 2025, Jaime Lorente se casó con la estilista Marta Goenaga en el Castillo de Batres, en Madrid.

Jaime Lorente y esposa (Instagram | Jaime Lorente)

¿Qué signo zodiacal es Jaime Lorente?

Jaime Lorente nació bajo el signo de Sagitario.

¿Quiénes son los hijos de Jaime Lorente?

Jaime Lorente es padre de dos hijos, Amaia y Luca.

¿Qué estudió Jaime Lorente?

Jaime Lorente estudió Arte Dramático en la Escuela Superior de Arte drámático (ESAD) en su natal Murcia, España.

Posteriormente realizó un máster en Estudios Avanzados de Teatro en la UNIR.

¿En qué ha trabajado Jaime Lorente?

Además de su faceta como actor, Jaime Lorente también es un cantante que en 2022 estrenó su álbum La Noche.

En años anteriores lanzó canciones como:

Corazón

Acércate

Mirando al Sol

Saturday

El Chaval

Lengua de Gata

Jaime Lorente (Instagram | Jaime Lorente)

Jaime Lorente interpretará a Maximiliano de Habsburgo en serie con Belinda

En 2026 iniciaron las grabaciones de Carlota, serie histórica que retratará la vida de Carlota de Habsburgo.

El papel principal estará a cargo de la actriz y cantante Belinda.

Jaime Lorente no se quedó atrás, pues fue el seleccionado para interpretar al esposo de Carlota, Maximiliano de Habsburgo.

La serie tendrá grabaciones en España, México y Colombia; aunque todavía no hay una fecha de estreno, se espera que Carlota llegue a streaming entre 2026 y 2027.