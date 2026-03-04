Emma Watson comenzó un romance con el empresario mexicano y ex de Belinda, Gonzalo Hevia Baillères con quien se le vio en momentos bastante románticos, lo cual dio pie a especular sobre una posible relación.

A través de redes sociales, se revelaron fotos exclusivas de un romance entre la actriz Emma Watson y el empresario mexicano Gonzalo Hevia Baillères quien habría sido ex de Belinda.

Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères son novios; fotos lo revelan

La revista Quién ha soltado la bomba: fotos exclusivas de Emma Watson con su aparentemente nuevo novio, quien es nada más y nada menos que Gonzalo Hevia Baillères, empresario mexicano y ex de Belinda.

Y es que la revista sacó fotos exclusivas donde se les ve muy cercanos: caminando, platicando, momentos casuales pero íntimos e incluso uno en donde parece que se están besando; también en destinos como Courchevel en los Alpes franceses, zona de esquí de lujo y Punta Mita en México.

De acuerdo a lo que se sabe, revelan que el vínculo entre Emma Watson y Gonzalo Hevia Baillères empezó a circular discretamente desde diciembre 2025 o noviembre 2025, y que incluso habrían coincidido en una boda en México según menciona la página de chismes Deuxmoi y algunos fans.

Cabe mencionar que Emma Watson es conocida por su rol en la saga de películas de Harry Potter; sin embargo, ella ha mantenido un perfil bajo en su vida personal desde 2019.

Mientras que Hevia Baillères, de la familia dueña de Grupo BAL, ha sido vinculado previamente con Belinda, lo que ha provocado un revuelo en redes sociales.