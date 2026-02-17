Este 16 de febrero, Belinda tenía en su agenda profesional un concierto en el Estadio Teodoro Mariscal como parte de la cartelera del Carnaval de Mazatlán 2026.

El evento estaba programado para iniciar un punto de las 19:00 horas, siendo por medio de sus redes sociales que la cantante iba anticipando su regreso a México.

Belinda se presenta en el Carnaval de Mazatlán 2026

Belinda -de 36 años de edad- compartió en sus historias de Instagram parte de su travesía para asistir al Carnaval de Mazatlán 2026.

Medios reportan que la cantante llegó a México en avión privado. Tras el aterrizaje, Belinda fue trasladada directamente a su hotel, siendo que en todo el trayecto fue escoltada por elementos de seguridad.

Belinda regresa a México (Capturas de panta)

Hasta el momento se desconoce qué tanto tiempo se quedará Belinda en México, pues continúa en las grabaciones que la llevaron fuera del país desde enero pasado.

Actualmente, la cantante se encuentra al frente de un proyecto producido por Sony Pictures Television titulado Carlota, la serie biográfica de Carlota de Habsburgo.

Las grabaciones comenzaron en España a principios de este 2026 y se espera que la serie llegue a HBO Max a finales de año o principios de 2027.

Motivo por el que Belinda tuvo que despedirse de México durante un tiempo y por lo que se estima su visita en el país sea rápida y solo para cumplir con su compromiso del Carnaval de Mazatlán 2026.