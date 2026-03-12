Azela Robinson denuncia que no han obtenido avances por la desaparición de su sobrino José Ramón Ponzanelli: “No sirve de nada”.

Han pasado 10 meses desde la desaparición del sobrino de Azela Robinson en Querétaro y la actriz mostró su frustración por la falta de acción de las autoridades.

La actriz denuncia que las autoridades les dieron las grabaciones de las cámaras de la zona donde despareció José Ramón Ponzanelli, 6 semanas después de solicitarlas.

Azela Robinson exige respuesta por la desaparición de su sobrino en Querétaro

En entrevista con Todo para la Mujer, Azalea Robinso expresó que siguen sin recibir respuesta de las autoridades tras la desaparición de su sobrino, quien fue visto por última vez el 12 de mayo de 2025.

“No sirve de nada. Sigue desaparecido, bueno, qué te puedo decir, la mamá es la que pobrecita” Azela Robinson

Azela Robinson menciona que han vivido meses de angustia y la madre de José Ramón Ponzanelli es quien peor la ha pasado.

🚨💥 “Nos entregaron las cámaras borradas”: Azela Robinson vuelve a estallar contra autoridades de Querétaro por la desaparición de su sobrino José Ramón Pérez Ponzanelli.#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside (@maxwoodside) pic.twitter.com/Bp5rycmDvK — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) March 12, 2026

“Es la desesperación de no tener nada (de información) es terrible, pero esto es lo que está pasando en México diario ¿Qué vamos hacer?” Azela Robinson

La actriz expresó su indignación por las desapariciones en México: “Las desapariciones llevan años y la cosa está peor”.

Azela Robinso revela que su familia inició una búsqueda independiente de su sobrino, ya que no han recibido ayuda de las autoridades de Querétaro.

José Ramón Ponzanelli, el sobrino de Azela Robinson que desapareció en Querétaro (@mponzanelli / Instagram)

Azalea Robinso denuncia negligencia de las autoridades en el caso de su sobrino

José Ramón Ponzanelli desapareció tras salir del hotel de su padre en Querétaro y no volvieron a saber de él; ese día no lleva celular y fue imposible geolocalizarlo.

Azela Robinson menciona que el mismo día que desapreció su sobrino pidieron a las autoridades los videos de vigilancia de la zona, pero se los negaron.

“Legalmente qué te dicen, no te dicen nada. Les pedimos las cámaras el mismo día que desapreció, despareció a cuadra y media del hotel de su papá, no nos dieron la cámaras en 6 semanas y nos las dieron borradas” Azela Robinson

La actriz denuncia que las autoridades les entregaron las grabaciones de las cámaras 6 semanas después y borradas, lo cual no ayudó.

En septiembre de 2025, Azalea Robinson mencionó que se acercó a Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, para solicitarle apoyo en la búsqueda de su sobrino.