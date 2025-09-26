Azela Robinson -de 60 años de edad- acusó a las autoridades de ignorar la desaparición de su sobrino José Ramón Ponzanelli.

El sobrino de Azela Robinson despareció el 12 de mayo de 2025 en Querétaro y su familia siguen tener pistas de él.

Azela Robinson acusa a las autoridades de no investigar la desaparición de su sobrino

Han pasado 4 meses desde que José Ramón Ponzanelli desapareció y Azela Robinson acusa a las autoridades de no buscar a su sobrino.

En entrevista con De Primera Mano, Azela Robinson lamentó la indiferencia de las autoridades de Querétaro en el caso de su sobrino.

“Desapareció hace 4 meses y el gobierno de Querétaro no nos ha ayudado en nada, no nos quiso ni dar las cámaras” Azela Robinson

La actriz narró que su sobrino trabajaba en un hotel de su padre y salió por un café cuando despareció .

“Él salió del hotel que atendía con su papá a las 7:30 de la mañana, él entraba a su turno, pidió que le hicieran café (...) iba a cuadra y media y no volvió, jamás” Azela Robinson

La familia de José Ramón Ponzanelli reportó de inmediato su desaparición, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

“De eso a que reaccionen las autoridades hay millas de distancia”, dijo Azela Robinson, quien sigue buscando a su sobrino.

José Ramón Ponzanelli tiene 32 años de edad y despareció el 12 de mayo.

José Ramón Ponzanelli, el sobrino de Azela Robinson que desapareció en Querétaro (@mponzanelli / Instagram)

Familia de Azela Robinson se acercó a las madres buscadoras para encontrar a José Ramón Ponzanelli

Azela Robinson mencionó que la familia de José Ramón Ponzanelli lo sigue buscando e incluso se acercaron a las madres buscadoras para localizarlo.

“Hablé con Ceci Flores (madre buscadora) y me dijo que ella ya sabía del caso, que lo estaba buscando, porque mi amiga, la madre, era maestra de uno de los asesores de Ceci, entonces ya andaba en la búsqueda” Azela Robinson

La actriz contó que platicó con Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y México.

Ceci Flores le dijo a Azela Robinson que ella ya se encontraba buscando a José Ramón Ponzanelli; sin embargo, la actriz sabe que la activista tiene cientos de casos.

Por lo que, ahora, Azela Robinson ha buscado a los medios para que difundan el caso de José Ramón Ponzanelli.

Se sabe que aún no hay pistas del paradero de José Ramón Ponzanelli, ya que el día que despareció no llevaba celular y las autoridades no cuentan con una geolocalización.

Pero, Azela Rosinson denuncia que las autoridades no les han brindado los videos de las cámaras de vigilancia de la ciudad, lo cual ayudaría a ubicar pistas sobre José Ramón Ponzanelli.