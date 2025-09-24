Te decimos quién es José Ramón Ponzanelli, el sobrino de Azela Robinson que desapareció en Querétaro.

Desde el mes de mayo de 2025, José Ramón Ponzanelli está desaparecido.

¿Quién es José Ramón Ponzanelli?

José Ramón Ponzanelli es sobrino de la primera actriz Azela Robinson, de 60 años de edad.

Su madre es Mónica Ponzanelli y es nieto del escultor Adolgo Octavio Ponzanelli.

Cabe señalar que José Ramón Ponzanelli desapareció en Querétaro el pasado 12 de mayo del 2025.

José Ramón Ponzanelli, el sobrino de Azela Robinson que desapareció en Querétaro (@mponzanelli / Instagram)

¿Cuántos años tiene José Ramón Ponzanelli?

Se sabe que José Ramón Ponzanelli tiene 32 años de edad.

¿Quién es la esposa de José Ramón Ponzanelli?

Se desconoce si José Ramón Ponzanelli estaba casado.

¿Qué signo zodiacal es José Ramón Ponzanelli?

Al desconocer la fecha de nacimiento de José Ramón Ponzanelli, no se puede determinar su signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene José Ramón Ponzanelli?

No se sabe si José Ramón Ponzanelli tenía hijos.

¿Qué estudió José Ramón Ponzanelli?

José Ramón Ponzanelli es contador público, aunque se desconoce en qué institución estudió.

¿En qué ha trabajado José Ramón Ponzanelli?

El sobrino de Azela Robinson trabajaba en el hotel La Reserva con su familia.

José Ramón Ponzanelli, el sobrino de Azela Robinson, desapareció en Querétaro

En entrevista con los medios de comunicación, Azela Robinson reveló que su sobrino José Ramón Ponzanelli desapareció en Querétaro el 12 de mayo del 2025.

La actriz de La Usurpadora señaló la nula colaboración de las autoridades del estado de Querétaro para resolver el caso de su familiar:

“Sí, si. En Querétaro. José Ramón Ponzanelli, hijo de Mónica Ponzanelli y nieto del escultor Ponzanelli, que ustedes deben de saber quién es. Desapareció hace cuatro meses. El Gobierno de Querétaro no no ayudó en nada. No nos quiso dar ni las cámaras.” Azela Robinson

José Ramón Ponzanelli, sobrino de Azela Robinson (Captura de video )

También, Azela Robinson explicó cuáles fueron los últimos momentos en que se vio a su sobrino, quien acudió a una tienda de conveniencia Oxxo y jamás regresó a casa:

Él salió del hotel que atendía con su papá. A las siete y media de la mañana él entraba su turno. Pidió que le hicieron café. Preguntó si había cigarros. Le dijeron que no. Iba al Oxxo a, literal, iba al Oxxo a las cuatro y media. Y no volvió. Azela Robinson

Al terminar su charla, Azela Robinson exhortó a las autoridades de Querétaro para que localizaran a su sobrino:

“Pues que se pongan a trabajar. Que dejen de hacer grilla. Que dejen de robar.” Azela Robinson

En redes sociales, Mónica Ponzanelli ha difundido el caso de su hijo y ha declarado que no dejará de buscarlo.

De acuerdo con la ficha emitida por la Comisión Local de Búsqueda de Personas del Estado de Querétaro, el último contacto con José Ramón Ponzanelli fue en Milenio III, Querétaro.