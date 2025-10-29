Karina Torres, miembro actual de Las Perdidas, alarmó a sus fans tras revelar que tendrá que ser hospitalizada.

La influencer y creadora de contenido se someterá a una cirugía después de presentar complicaciones por un procedimiento estético.

Karina Torres se reporta estable de salud, pero igual será intervenida

Fue durante una emisión del matutino Hoy que Karina Torres reveló los problemas de salud que empezó a padecer desde hace un mes.

De acuerdo con la influencer, se le formó un absceso en el glúteo izquierdo, mismo que fue incrementando de tamaño con el tiempo hasta que se reventó.

Karina Torres (Instagram/@karina.torrea)

Por lo que relató Karina Torres en entrevista, el absceso comenzó a cerrarse, pero aún así deberá ser intervenida quirúrgicamente.

Esto con el fin de ser atendida adecuadamente y que le sean retirados unos biopolímeros de los glúteos.

El problema de Karina Torres recuerda a uno que ha venido arrastrando Alejandra Guzmán durante años.

La cantante se ha tenido que someter a más de 40 cirugías pata remover los biopolímeros que le fueron inyectados en los glúteos en el 2009 por un procedimiento estético.

Por su parte y respecto a su estado de salud, La Perdida dijo estar bien y estable, aunque la situación ha sido incómoda cuando comenzaron las primeras molestias.