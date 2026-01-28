“Probablemente soy la fan número uno de Donald Trump” fue la forma en que Nicki Minaj sorprendió en el Trump Accounts Sumit realizado hoy 28 de enero.

Además de confirmar su idolatría hacia Donald Trump, se hizo pública la donación de Nicki Minaj a Trump Accounts Sumit específicamente para sus fans.

Nicki Minaj se declara fan de Donald Trump y asegura que no le importa el odio

Durante la presentación de Trump Accounts Sumit, el presidente de Estados Unidos habló públicamente de lo increíble que es saber que Nicki Minaj lo apoya y a este nuevo proyecto también.

Ante ello y sabiendo que la rapera estaba presente en el público, Donald Trump la llamó al estrado donde Nicki Minaj dijo como primer oración que es la fan número uno del presidente.

Con un gesto de gratitud, el presidente sonrió al escuchar las palabras de la rapera, quien siguió con su discurso defensor a Donald Trump, asegurando que le están creando campañas para difamarlo.

Sin embargo, Nicki Minaj dejó claro que entre más buscan perjudicar la imagen del mandatario, ella solo obtiene motivación para apoyarlo.

El odio o lo que la gente tenga que decir, no me afecta en absoluto. De hecho, me motiva a apoyarlo más”.

Asimismo, la rapera proclamó un “amén” al decir que Dios protege al presidente de Estados Unidos.

Nicki Minaj respalda las Trump accounts donando hasta 300 mil dólares

La rapera se pronunció como la “fan número uno” de Donald Trump y mostró el respaldo al presidente donando hasta 300 mil dólares a las Trump accounts.

Fue el presidente de Estados Unidos quien aseguró que la rapera está dispuesta a donar entre 150 y 300 mil dólares a este fondo de inversión que propuso su gobierno.

Es decir, Nicki Minaj aportaría de 2 millones 500 mil pesos a 5 millones 170 mil pesos a Trump accounts.

Sin embargo, Donald Trump aseguró que este sería destinado para los hijos de los fanáticos de Nicki Minaj, pero sin ahondar en cómo se realizaría esta estrategia.