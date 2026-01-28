Aunque ha perdido impulso en años recientes, Nicki Minaj se mantiene como una figura relevante del hip hop, sobretodo por su apoyo vocal a Donald Trump.

Desde el anterior mandato de Donald Trump, Nicki Minaj se ha declarado partidaria de las políticas del presidente de Estados Unidos, expresándose siempre a favor de él.

¿Quién es Nicki Minaj?

Onika Tanya Maraj-Petty, mejor conocida como Nicki Minaj, es una rapera, cantante, compositora, modelo, y empresaria de Trinidad y Tobago, radicada en Estados Unidos.

Es considerada la figura más importante del hip hop moderno, pues regresó el género a los primeros planos en el Siglo XXI tras varios años de que este iba en picada.

Nicki Minaj (@nickiminaj)

¿Qué edad tiene Nicki Minaj?

Nicki Minaj nació el 8 de diciembre de 1982, actualmente tiene 43 años de edad.

¿Quién es el esposo de Nicki Minaj?

Nicki Minaj está casada con Kenneth Petty, su amigo de toda la vida, desde el año 2019.

Nicki Minaj (@Nickiminaj)

¿Qué signo zodiacal es Nicki Minaj?

Al haber nacido el 8 de diciembre, Nicki Minaj es del signo de Sagitario.

¿Cuántos hijos tiene Nicki Minaj?

Nicki Minaj y Kenneth Petty tienen un hijo, el cual nació en el año 2020.

¿Qué estudió Nicki Minaj?

Nicki Minaj asistió a la Fiorello H. LaGuardia High School de Nueva York, donde estudió actuación y canto.

Nicki Minaj (@Nickiminaj)

¿En qué ha trabajado Nicki Minaj?

Durante su adolescencia y juventud, Nicki Minaj trabajo en diversos establecimientos, como el restaurante Red Lobster. Ella ha señalado que fue despedida de al menos 15 trabajos.

Inició su carrera en 2004; pero fue hasta 2010 que pudo grabar su primer álbum de estudio, contando hasta el momento con un total de 5 materiales.

Estos son los álbumes de Nicki Minaj:

Pink Friday

Pink Friday: Roman Reloaded

The Pinkprint

Queen

Pink Friday 2

Nicki Minaj se declaró fan de Donald Trump en un evento político

Para sorpresa de muchas personas, Nicki Minaj estuvo presente en el más reciente evento político de Donald Trump, donde ella se declaró fan del presidente de Estados Unidos.

Nicki Minaj le dedicó unas palabras a Donald Trump durante su intervención, señalando que su afiliación con el empresario y político no cambiaría.

Además que el odio que esto le trae no le afecta en absoluto, fue por ello que aceptó la invitación a presentarse en el evento.

Nicki Minaj ha apoyado a Donald Trump desde hace varios años, siendo de las pocas figuras públicas relevantes que lo han hecho.

Si bien se ha llevado críticas de fans y público en general, ella ha mantenido su postura; a pesar de que se le ha tachado de contradictoria.

Pues durante años afirmó que su música estaba dedicada a las minorías y la población LGBT; algo que choca con la ideología de Donald Trump.