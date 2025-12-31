Nicki Minaj cierra el año de mala manera, sus detractores están pidiendo que sea deportada de Estados Unidos.

La rapera Nicki Minaj, de 43 años de edad, perdió fama tras aparecer en el evento Turning Point USA de la empresaria y podcaster Erika Kirk, de 37 años de edad.

Y es que a su paso, la originaria de Trinidad, elogió a Donald Trump, de 79 años de edad, y al vicepresidente estadounidense, JD Vance, de 41 años de edad.

¿Por qué quieren a Nicki Minaj fuera de Estados Unidos?

La petición para deportar a Nicki Minaj de Estados Unidos, hasta el momento sin validez legal, se realizó a través de la plataforma Change.org.

La campaña titulada “Deporten a Nicki Minaj a Trinidad” la inició un usuario cuyo seudónimo es “Pedonika Minaj”.

Apodo que hace juego con “Barb”, palabra que hoy se relaciona con Kenneth Petty, quien es esposo de Nicki Minaj, y ha sido señalado como un delincuente sexual.

Nicki Minaj y su esposo Kenneth Petty (@officialkennethpetty / Instagram)

El creador justifica su petición con la simpatía y aceptación que la rapera siente por el actual presidente de Estados Unidos, lo que asegura ha generado un rechazo entre su público y parte de la industria musical y de entretenimiento.

Aunado a esto, la hace ver como una mala persona por su matrimonio con Kenneth Petty, de 47 años de edad, a quien defiende pese a que éste fue condenado por intento de violación en 1995 e incluido en el registro de delincuentes sexuales.

Para dejarlo en claro, incluye 16 fotos de archivo policial de Kenneth y acusa a la cantante de defender así como intimidar a sus víctimas, mostrando un “desprecio flagrante por la ley”.

Y finalmente, recuerda la pelea que la famosa tuvo con Jay-Z a inicios de año, la cual se originó porque este supuestamente la marginó y además le quedó a deber una cantidad millonaria por su participación en TIDAL.

En conclusión, los motivos que “Pedonika Minaj” da para que Nicki Minaj sea deportada de Estados Unidos, son:

Su apoyo y simpatía por Donald Trump

Su matrimonio con Kenneth Petty

Su comportamiento errático

Hasta el momento la petición ha superado las 71,000 firmas.