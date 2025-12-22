Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, sorprendió en el Turning Point USA al subir con Nicki Minaj, quien aprovechó el espacio para reiterar su apoyo al presidente Donald Trump.

De acuerdo con la rapera, el mandatario es “un modelo a seguir”, expresando su máxima admiración y respeto.

Erika Kirk reconoce a Nicki Minaj como “una mujer increíble”

Esta no es la primera vez que Nicki Minaj se muestra a favor de la actual administración de los Estados Unidos.

Y es que en meses pasados la rapera también abrazó abiertamente el movimiento MAGA (Make America Great Again) de Donald Trump.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. (Evan Vucci/AP / AP)

En su discurso, la rapera aseguró que el presidente ha dado a los ciudadanos del país una luz de esperanza para "vencer a los malos y ganar con la frente en alto”.

Del mismo modo critió al gobernador Gavin Newsom, esto debido a su postura a favor de la protección de las adolescencias trans.

“Imagínate ser el candidato que quiere ver niños trans, jaja, ni siquiera un adulto trans se postularía con eso”, dijo Nicki Minaj.

El presidente Donald Trump no fue el único elogiado en el Turning Point USA, pues Erika Kirk se tomó un momento para dedicar unas palabras a la rapera estadounidense.

“Amo a esta mujer; es una mujer increíble”, dijo Erika Kirk durante la plática con Nicki Minaj.