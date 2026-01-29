Nicki Minaj -de 43 años de edad- presumió en X su tarjeta dorada de Donald Trump, por la cual habría pagado un millón de dólares.

La presencia de Nicki Minaj en el Trump Accounts Sumit generó críticas en redes sociales por presumir su total apoyo al presidente estadounidense.

Nicki Minaj habría pagado un millón dólares por la tarjeta dorada de Donald Trump

El respaldo de Nicki Minaj a Donald Trump no solo es moral, sino también monetario, pues habría donado entre 2 millones y 5 millones de pesos al Trump Accounts Sumit.

Pero no sería todo, pues tras presumir que tienen una Tarjeta Dorada de Trump, la cual es un tipo de visado para extranjeros que invierten en Estados Unidos.

Nicki Minaj tuvo que invertir un millón de dólares, más de 17 millones de pesos mexicanos, para poder tener la residencia estadounidense.

Nicki Minaj presume su tarjeta dorada Trump (X/@NICKIMINAJ)

El proceso para obtener la tarjeta dorada de Donald Trump inicia otorgando una tarifa de 15 mil dólares al Departamento de Seguridad Nacional, quienes gestionan la inmigración.

Después de ser aprobada la Tarjeta Dorada de Trump, se debe dar una contribución de un millón de dólares y se obtienen la residencia estadounidense en “tiempo récord”, según la página oficial de dicha tarjeta.

Y no es todo, pues existe una tarjeta Trump Platinum, la cual tiene lista de espera y se paga 15 mil dólares, más de 881 mil pesos.

La contribución final es de 5 millones de dólares y esto garantiza al solicitante a no pagar impuestos durante 270 días sobre ingresos generados en el país o extranjero.

Tarjeta dorada de residencia de Trump (Especial )

Nicki Minaj se declara fan número uno de Donald Trump

Durante el Trump Accounts Sumit, Donald Trump supo de la presencia de Nicki Minaj y la invitó a subir al escenario, donde inmediatamente la cantante se pronunció como la fan número uno del presidente.

La cantante mostró su apoyo el proyecto Trump Account, un programa nacional de ahorro e inversión para niños estadounidenses nacidos entre 2025 y 2028.

Nicki Minaj cree que las críticas contra Donald Trump solo buscan “dañar su imagen” y cerraron el momento tomándose de las manos.