Nicki Minaj tuvo que eliminar su Instagram tras expresar su apoyo a Donald Trump, pues usuarios e incluso otras estrellas comenzaron a cancelarla ya que también lanzó duras criticas a la comunidad trans.

“Si naces como hombre, sé un hombre. No hay nada de malo en ello” Nicki Minaj

Nicki Minaj es cancelada en redes por su apoyo a Trump y criticar a la población trans

Desde hace algunos años que Nicki Minaj está siendo fuente de polémica, y más recientemente por expresar abiertamente su apoyo a Donald Trump y su movimiento de Make America Great Again (MAGA); pero además de esto, la rapera se lanzó contra la comunidad trans.

Esto lo hizo durante su participación del pasado 21 de diciembre en la conferencia ultraconservadora Turning Point USA, el cual fue dedicado a dedicado a Charlie Kirk, activista de extrema derecha asesinado el pasado 10 de septiembre.

Nicki Minaj elimina su Instagram tras apoyar a Donald Trump (AP Photo)

Cabe recordar que el movimiento MAGA con el que se alinea Nicki Minaj, está en contra abiertamente a la cultura drag y cuestiona las identidades transgénero.

Además, Nicki Minaj se desvivió en elogios hacia Donald Trump a quien le expresó su apoyo y respaldo asegurando que era “una figura digna de admiración” y aseguró estar orgullosa de las decisiones tomadas en la Casa Blanca.

Esto le costó a Nicki Minaj ser duramente criticada en redes sociales tanto por fans, seguidores y algunos colegas, por lo que terminó por eliminar su cuenta de Instagram ante el constante acoso y hate que estaba recibiendo en sus publicaciones y mensajes directos.