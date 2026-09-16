Este 15 de septiembre se reveló que Nick Reiner librará la pena de muerte por el asesinato de sus padres, Rob y Michele Reiner.

La noticia fue confirmada por el Fiscal de Distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, quien aseguró que la decisión se tomó tras hablar con los hermanos de Nick Reiner, además de considerar otros factores agravantes y atenuantes.

“Después de una revisión cuidadosa y exhaustiva de todos estos factores, la oficina del fiscal de distrito no solicitará la pena de muerte en este caso.” Nathan Hochman, Fiscal de Distrito de Los Ángeles

Nick Reiner no enfrentará pena de muerte por el asesinato de sus padres, pero sí podría recibir cadena perpetua

Aunque los fiscales determinaron no pedir para Nick Reiner pena de muerte por la muerte de sus padres Rob Reiner y Michele Reiner, el guionista sí recibiría “cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional” en caso de ser encontrado culpable.

Hasta el momento, no se ha programado fecha para el juicio de Nick Reiner. Sin embargo, Nathan Hochman explicó que no espera que ocurra antes de del 2027.

Rob Reiner con su esposa Michele y sus hijos Nick, Romy y Jake. (Evan Egostini/AP / Evan Agostini/Invision/AP)

Igualmente, indicó que las partes se encuentran en la fase de descubrimiento de pruebas intercambiando información previo al proceso judicial, la cual espera siga en las próximas semanas.

Cabe señalar que el propio Nick Reiner aceptó este martes 15 de septiembre un aplazamiento de indefinido para el inicio de su juicio.

Desde agosto pasado, un gran jurado presentó una acusación contra Nick Reiner por los cargos de asesinato en primer grado de sus padres el 14 de diciembre 2025, en su residencia de Brentwood en Los Ángeles.

Otros de los aspectos que reveló Nathan Hochman fue que la familia pidió que las transcripciones del gran jurado se mantuvieran bajo sello.

De acuerdo con el fiscal, su oficina dejará a discreción del tribunal esa decisión para conservar bajo sello las transcripciones.

Por ahora, el juez del caso dio como plazo hasta el 22 de septiembre de 2026 para presentar una moción sobre las transcripciones.

Para el 7 de octubre de 2026 se programó una nueva audiencia sobre el tema de cara al juicio.

Además de que habrá otra para determinar si Nick Reiner tendrá acceso al fideicomiso que sus padres crearon para él.