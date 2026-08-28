Jake Reiner rompió el silencio sobre el asesinato de sus padres al dar su primera entrevista presencial calificando la tragedia de “pesadilla viviente”.

El hijo mayor de Rob Reiner y Michele Singer habló con ABC acerca del homicidio que cometió su hermano Nick.

Esto dijo Jake Reiner sobre el asesinato de sus padres

Al dar declaraciones sobre la muerte de sus padres, Jake Reiner expresó que “nadie entiende realmente lo que es pasar por algo así hasta que lo vives.”

De igual manera, confesó cómo se ha sentido durante estos meses posteriores a la tragedia alrededor de Nick Reiner.

“Han pasado ocho meses. Se sienten como ocho años, al mismo tiempo. Y también se sienten como ocho minutos, porque cada vez que despierto, recuerdo mi realidad.” Jake Reiner

Rob Reiner y su esposa, Michele Singer. (Jason Redmond/EFE / EFE)

Fue el pasado 14 de diciembre de 2025 cuando Rob Reiner y Michele Singer fueron encontrados muertos en su residencia de Los Ángeles.

La pareja fue asesinada por su hijo Nick Reiner, quien enfrenta dos cargos por asesinado en primer grado.

Durante su entrevista, Jake contó la manera en la que se enteró de la situación.

Según su testimonio, su hermana Romy Reiner lo llamó, aunque él no contestó en un primer momento.

No obstante, al comunicarse con ella supo que “algo andaba mal”. “Entré en estado de shock de inmediato”, expresó.

Jake Reiner es reportero de profesión y en su charla comparó los años que lleva cubriendo noticias con lo que pasó con su familia.

El panorama se puso peor cuando se enteró que la policía señalaba a su hermano Nick como el principal sospechoso del homicidio.

Jake Reiner (Anthony Mongiello)

De igual manera, reconoció que se sentía solo junto a su hermana Romy al afrontar la tragedia por su cuenta.

Incluso reveló que su dolor ha aparecido como ira y rabia debido a que no tuvo voz ni voto en lo que ocurrió.

“No pude evitar que ocurriera. No tuve opción al respecto. Simplemente tengo que aceptar la realidad. Y, para mí, esa es una de las partes que más me indignan de todo esto.” Jake Reiner

Cabe señalar que Jake Reiner no quiso hablar de su hermano Nick, quien tiene una audiencia programada para el 15 de septiembre de 2026 tras declararse no culpable del crimen.

Pese a lo complicado de la situación, Jake Reiner mencionó que buscará mantener vivo el legado de sus padres.