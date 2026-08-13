Un jurado imputó a Nick Reiner por los asesinatos de Rob Reiner y Michelle Singer Reiner, sus padres.

El pasado 20 de julio de 2026, la acusación fue aprobada y desclasificada este miércoles 12 de agosto.

Nick Reiner enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado. Continuará detenido y sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial.

De ser declarado culpable, Reiner enfrenta cadena perpetua sin libertad condicional y hasta la pena de muerte. Sin embargo, la Fiscalía no ha decidido si solicitará la pena capital.

Nick Reiner enfrenta imputación formal por los asesinatos de sus padres

La acusación contra Nick Reiner contempla la circunstancia especial de múltiples asesinatos y señala que los hechos habrían ocurrido mediante acecho o emboscada.

Esta circunstancia es identificada legalmente como “lying in wait” y representa un elemento adicional dentro de los cargos presentados contra Reiner.

Nick Reiner (Agencia México)

La Fiscalía también acusa al detenido de utilizar personalmente un cuchillo, considerado un arma peligrosa y mortal durante los hechos investigados.

El fiscal de distrito de Los Ángeles, Nathan J. Hochman, señaló que la imputación representa un avance hacia un eventual juicio.

La vía del gran jurado permite a la Fiscalía avanzar directamente hacia el juicio, al evitar una audiencia preliminar pública.

La próxima audiencia de revisión de Nick Reiner está programada para el 15 de septiembre de 2026.

¿Qué ocurrió con Rob Reiner y Michele Singer Reiner?

Los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer Reiner fueron encontrados el 14 de diciembre de 2025.

La pareja fue localizada en su residencia de Brentwood con múltiples heridas provocadas por un arma cortante, según los datos incluidos en el caso.

Romy Reiner, hija de ambos, descubrió la escena después de que un terapeuta de masajes no pudiera establecer contacto con sus padres.

Aproximadamente 12 horas después, Nick Reiner fue detenido en la zona de Exposition Park y posteriormente acusado por los homicidios.

El acusado había hablado públicamente sobre sus problemas de adicción a las drogas y salud mental, aspectos que también fueron abordados en trabajos cinematográficos.

Autoridades no han dado a conocer públicamente un posible móvil de los asesinatos. Detalles adicionales permanecen bajo reserva.