Luego de casi quedar enterrada y desaparecer, Coyote vs. Acme por fin llegará a cines de México el 27 de agosto, con una calificación extraordinaria de Rotten Tomatoes.

Ya con las primeras reseñas contabilizadas, Coyote vs. Acme logra un impresionante 95% de aprobación en Rotten Tomatoes, siendo una de las mejores películas del año.

Coyote vs. Acme tiene un increíble 95% en Rotten Tomatoes

Con apenas 42 reseñas contabilizadas, Coyote vs. Acme ha logrado un 95% de promedio en Rotten Tomatoes, siendo una de las películas mejor puntuadas de 2026.

Coyote vs. Acme en Rotten Tomatoes (Especial)

Aunque todavía falta para conocer la calificación final de Coyote vs. Acme en Rotten Tomatoes, este es un muy buen inicio para una película que Warner Bros. quería olvidar.

Las reseñas del filme se seguirán sumando a lo largo de las próximas dos semanas, pues el filme se estrenará el próximo 27 de agosto en todo el mundo, incluido México.

Aún así no se espera que la calificación del filme baje de manera dramática, pues todo indica que se trata de una muy buena obra que la crítica está disfrutando.

Solo queda ver cómo la recibe la audiencia en general, que es la que determinará si es un éxito o un fracaso en taquilla.

¿Qué dice la crítica de Rotten Tomatoes de Coyote vs. Acme?

En Rotten Tomatoes están amando Coyote vs. Acme, de ahí que tenga un 95% de promedio; tanto así que incluso señalan que es mejor que Space Jam.

Otras críticas en Rotten Tomatoes celebran que Coyote vs. Acme abraza sin miedo todo el humor de los Looney Tunes, algo que parecía perdido en el Hollywood actual.

Sin olvidar que es todo un logro que al final sí se pudiera estrenar, tras los intentos de Warner Bros. de cancelar el estreno de la obra hace unos años.

Como sucediera con “El Día que la Tierra Explotó”, también de los Looney Tunes y que igualmente pudo tener su estreno en 2025, luego de la presión de los fans.

“Coyote vs. Acme es la mejor película de los Looney Tunes. Las entregas de Space Jam dejan el listón muy bajo, pero The Day the Earth Blew Up fue realmente divertida y Back in Action estuvo infravalorada. Coyote vs. Acme es aún más ingeniosa.” United Press International

“Esta comedia desenfrenada, golpea el hueso de la risa con la fuerza de un piano en caída libre, es como tragarse una ristra de salchichas de dinamita. En pocas palabras: es una auténtica bomba.” Time Out