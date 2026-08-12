Cristian Castro terminó la preparatoria y causó polémica al asegurar que ya tenía su “pase directo” a la UNAM, por lo que su preparatoria salió a aclarar la situación.

El cantante estudió el nivel medio superior en PrepaW, una institución privada que está incorporada a la UNAM, pero no cuenta con la facultad para que sus estudiantes ingresen de forma automática a la Máxima Casa de Estudios.

Cristian Castro causó polémica por asegurar que tenía “pase directo” a la UNAM

Durante un encuentro con los medios, Cristian Castro celebró que concluyó la preparatoria y expresó su deseo de seguir estudiando, por lo que buscará hacer una licenciatura.

“Resulta que pues me dieron ganas de estudiar porque pues… Ya era mucho la ignorancia de no saber héroes de la independencia, de la revolución, ¿quién era Benito Juárez? Y ahora ya lo sé” Cristian Castro

Cristian Castro en Auditorio Nacional (Cristian Castro )

Cristian Castro causó confusión al asegurar que tenía “pase automático” a una de las licenciaturas de la UNAM, debido a que su preparatoria estaba afiliada a la institución.

“Estoy feliz de corazón porque está afiliada a la UNAM y me dan pase directo, así que ahí nos vemos en la UNAM” Cristian Castro

La realidad es que el “pase automático” a la UNAM no existe; solo se puede ingresar a la máxima casa de estudios a través del pase reglamentado para estudiantes de CCH y ENP, o examen de admisión.

Cristian Castro ha mencionado que desea estudiar Administración de empresas, Contabilidad o Pedagogía.

Preparatoria aclara que Cristian Castro no tiene “pase automático” a la UNAM

PrepaW aclaró a un conocido medio que Cristian Castro no tiene un pase automático a la UNAM, como aseguró el cantante previo a su concierto en el Auditorio Nacional.

La preparatoria está incorporada a la UNAM, pero no cuenta con la autoridad para ingresar a sus estudiantes a la institución de forma automática.

Las escuelas privadas incorporadas a la UNAM pueden utilizar el plan de estudios del CCH y ENP; al terminar, los estudiantes reciben un certificado con validez oficial de la máxima casa de estudios.

Por lo que Cristian Castro tendrá un certificado de preparatoria con validez de la UNAM, pero deberá hacer examen de admisión si quiere acceder a una de sus licenciaturas.