Erika Buenfil -de 61 años de edad- reveló que uno de sus exnovios la usaba como cajero automático y tuvo el cinismo de decírselo.

La vida amorosa de Erika Buenfil ha sido caótica; recientemente, la actriz reveló que tuvo un exnovio de “lo peor”.

Durante un entrevista en El Minuto que cambió mi destino, Erika Buenfil reveló que tuvo un novio que sola la buscó por su dinero.

La entrevista no se ha emitido en televisión ni YouTube, pero Erika Buenfil habló del desagradable momento que vivió con un exnovio.

“Se acercó de otra manera (su ex novio) y luego me salió como mago (…) Lo único que dije que mi sorpresa fue cuando me dijo: ‘yo todo lo vi como un negocio’”

