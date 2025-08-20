Erika Buenfil -de 61 años de edad- presumió con un divertido trend que ha bajado 8 kilos de peso y revela los motivos que la llevaron a cambiar de hábitos.

La Reina de TikTok compartió con sus seguidores su cambio físico con un divertido trend.

Erika Buenfil bajó 8 kilos y lo compartió con sus seguidores con un trend

Sin temor a las críticas, Erika Buenfil compartió un video sin maquillaje y en ropa deportiva para mostrar su radical cambio.

Erika Buenfil bajó de peso y lo quiso presumir a sus seguidores con un trend que muestra los cambios de las personas.

La actriz compartió el video donde se le veía con un atuendo causal, cambiando a un outfit elegante y con maquillaje.

Los seguidores de Erika Buenfil la felicitaron, pues ahora lucía más jovial y halagaron su belleza.

“Guapa la reina Buenfil”, “Que linda” y “Te ves espectacular”, fueron los halagos a Erika Buenfil.

Erika Buenfil revela por qué decidió bajar de peso

Durante una entrevista con Hoy, Erika Buenfil reveló los motivos que la llevaron a bajar 8 kilos de peso.

Lo hizo por salud, pues debía encontrar un equilibrio para que su cuerpo no padeciera los estragos de diversas enfermedades que padece.

“Después de análisis de sangre descubren, yo tengo un tema de tiroides, resistencia a la insulina”, reveló la actriz.

La actriz mencionó que hizo una dieta balanceada y está contenta con los resultados, pues los cambios físicos han sido evidentes.

Erika Buenfil está tan feliz con los resultados de su dieta, que decidió hacer una sesión fotográfica para inmortalizar su nueva figura.

“Hice unas fotos importantes que ya verán y sí me atreví, cosa que nunca había hecho en mi carrera”, contó Erika Buenfil sobre su sesión de fotos.

Tras bajar de peso, Erika Buenfil se siente más feliz y asegura que tiene pretendientes, pero ella prefiere estar sola.