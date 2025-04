Erika Buenfil confesó que tenía miedo que Nicolás Buenfil la cambiara por los lujos.

Erika Buenfil -de 61 años de edad- siempre ha mostrado la buena relación que tiene con su hijo, pero destacó que en algún momento creyó que él podría preferir a su padre.

Y es que Erika Buenfil señaló que sabía que ella no le podría ofrecer todas las cosas que su papá, y eso le creó una gran inseguridad.

Pasaron 19 años para que Nicolás Buenfil -de 20 años de edad- tuviera un encuentro familiar con su padre, el empresario Ernesto Zedillo Jr.

Tras este encuentro, Erika Buenfil compartió que no tenía problemas que su hijo pudiera construir una relación con su papá.

Sin embargo, Erika Buenfil confesó que en algún momento sí tuvo miedo de que su hijo la pudiera cambiar por los lujos que le podría ofrecer su papá.

Y es que, aunque ella le ha dado lo mejor que ha podido a su hijo, Erika Buenfil sabía que no contaba con las cosas que tenía el papá de Nicolás Buenfil.

“Yo le he dado lo mejor que he podido, pero yo no tengo jet privado ni casas multimillonarias, ni nada”

Erika Buenfil