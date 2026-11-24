Natanael Cano reapareció públicamente después de varias semanas de especulaciones sobre su estado de salud y los rumores que lo vinculaban con un supuesto ingreso a una clínica de rehabilitación.

El cantante de corridos tumbados fue captado en Baja California acompañado de su pareja y mostró una actitud relajada, lo que rápidamente llamó la atención de sus seguidores.

Su aparición también coincidió con un encuentro con Gabito Ballesteros, otro de los artistas más populares del género, alimentando el interés sobre sus próximos proyectos y su eventual regreso a los escenarios.

Natanael Cano reaparece tras rumores de estar en rehabilitación

El pasado 21 de noviembre, la influencer Chamonic compartió un video donde se ve a Natanael Cano saliendo de un restaurante en Puerto Nuevo, Baja California.

Natanael Cano iba con si novia Marissa Blanco y se le vio sonriente, incluso accedió a sacarse fotografías con fans.

El cantante desató rumores sobre su ingreso a una clínica de rehabilitación, luego de que cancelara su gira en México y su familia lanzara un comunicado donde pedían respeto para su proceso.

Se especuló que Natanael Cano había ingresado a una de las clínicas de rehabilitación de Julio César Chávez, pero el boxeador lo negó.

Hasta el momento, Natanael Cano no ha confirmado que haya estado en rehabilitación.

Natanael Cano se reúne con Gabito Ballesteros en medio de la polémica

Tras reaparecer en público, Natanael Cano se reunió con Gabito Ballesteros y presumieron el momento en Instagram.

Gabito Balletseros compartió una serie de fotos de su encuentro con Natanael Cano con emojis de corona.

La reencuentro se da a una semana de que Gabito Balleteros fuera detenido en Querétaro por cantar narcocorridos y portar armas de fuego sin permiso.

En las fotos se les ve sonriendo y arriba de un razer, mientras Natanael Cano se mostraba con mejor semblante.

Por otro lado, Natanael Cano no reveló si retomará su gira por México o la pospondrá para 2027.