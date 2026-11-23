Se mostró que luego de un mes en supuesto internamiento, Natanael Cano de 25 años de edad, salió, pues se le captó junto a su novia en Baja California, incluso conviviendo con algunos fans.

Sin embargo, las nuevas imágenes de Natanael Cano fuera del internamiento han llevado a cuestionar si realmente estuvo en una clínica de Julio César Chávez como se rumoró.

¿Natanael Cano estuvo internado en una clínica de Julio César Chávez?

Luego de que se compartió un comunicado en donde se dijo que Natanael Cano cancelaba fechas por enfocarse en su salud, el cantante de corridos tumbados fue captado en Baja California, lo que fue interpretado como su salida de la clínica de rehabilitación en donde habría estado.

A pesar de que la familia y el mánager de Natanael Cano no dieron explicaciones específicas de su retiro momentáneo, se especuló -por actitudes del cantante- que había ingresado a una clínica de rehabilitación.

Natanael Cano anuncia gira en Latinoamérica (Instagram/@natanael_cano )

Ante ello, imágenes de Venga La Alegría mostraron que el boxeador Julio César Chávez fue cuestionado sobre un supuesto ingreso del cantante a una de sus famosas clínicas, situación que desmintió.

“No, no está en la clínica, es falso. Investiguen bien (...) A Natanael Cano no lo tenemos, sí lo tuviéramos yo les dijera”. Julio César Chávez, boxeador.

Aunque el boxeador pudo haber hablado más del tema, recordó a los reporteros que el ingreso a las clínicas de rehabilitación es bajo anonimato, aunque dijo que sí ha tenido ingresadas a personas famosas.

Familia de Natanael Cano no ha dado detalles sobre su egreso

Pese a que Natanael Cano ya fue captado tras, presuntamente, haber salido de rehabilitación, su familia no se ha pronunciado al respecto del egreso que el cantante tuvo tras poco más de un mes de haber ingresado.

Regularmente, el promedio de la permanencia en una clínica de rehabilitación puede variar de 30 a 90 días o bien, de 3 a 6 meses, según el diagnóstico y evolución de cada persona.