Black Label Society pospone su concierto hasta 2027; te contamos lo que se sabe.

La banda de metal, Black Label Society, no se presentará en el Velódromo para este año.

¿Por qué Black Label Society pospuso su concierto a 2027? Esto se sabe

Mediante un comunicado, Ocesa informó que el concierto de Black Label Society se pospuso hasta el 23 de enero 2027.

Ocesa no dio detalles sobre los motivos del cambio, solo anunció que tuvo que ver “circunstancias ajenas al promotor, al venue y a la banda”.

La presentación de Black Label Society estaba programada originalmente para el jueves 23 de abril en Foro Velódromo.

Black Label Society, banda (Black Label Society / Facebook)

Los boletos adquiridos para el evento serán válidos para la nueva fecha, por lo que no se necesita realizar ningún cambio.

Los fans de Black Label Society lamentaron que se haya aplazado la fecha de concierto de la agrupación estadounidense.

Incluso un sector mostró su enojo, ya que tenían todo preparado para ver a Black Label Society en el Foro Velódromo.

Black Label Society, banda (Black Label Society / Facebook)

Así será el proceso de reembolso por el concierto pospuesto de Black Label Society

En su comunicado, Ocesa detalló cuál será el proceso de reembolso de boletos por el concierto pospuesto de Black Label Society hasta 2027.

De acuerdo con los organizadores del evento, quienes deseen solicitar el reembolso por el cambio de fecha pondrán hacerlo en taquilla o mediante Ticketmaster.

Los horarios en taquilla es de 11:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

El reembolso de boletos se dará durante los 30 días siguientes a la cancelación del evento y se aplicarán instrucciones de acuerdo a cada institución bancaria con la que se hayan comprado los boletos.