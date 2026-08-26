Tim Curry, quien murió la noche del 25 de agosto de 2026 a los 80 años, no se recuperó por completo del derrame cerebral que sufrió en julio de 2022.

Un año atrás, en 2025, durante una presentación por el 50 aniversario de The Rocky Horror Picture Show, Tim Curry narró el momento en que su masajista le hizo ver que algo estaba mal. Estaba sufriendo un derrame cerebral.

“Me estaban dando un masaje y ni siquiera me di cuenta de nada, pero el masajista me dijo: ‘Estoy preocupado por ti, quiero llamar a una ambulancia’. Y lo hizo. Yo dije: ‘Qué tontería’” Tim Curry

Posteriormente, tras informar que permaneció meses en el hospital antes de pasar a un centro de rehabilitación, donde comenzó a trabajar para recuperar funciones básicas, reconoció que aunque hubo mejoría quedaron secuelas.

“Todavía no puedo caminar, por eso estoy en esta silla ridícula, y eso me limita mucho”, dijo. Tim Curry

Y con su característico humor adelantó que no cantaría y tampoco bailaría en un futuro cercano debido a que tenía serios problemas con su pierna izquierda.

Posteriormente, en declaraciones para The Guardian, reconoció que la posibilidad de sufrir otro derrame estaba presente.

Tim Curry, actor y comediante británico (@officialtimcurry / Instagram )

Tim Curry sufre derrame cerebral

Catorce años atrás, Tim Curry sufrió un derrame cerebral. Tenía 66 años de edad. Él no notó que su cuerpo no funcionaba como debía, fue su masajista quien llamó a la ambulancia al percatarse del evento.

A su llegada al hospital y tras someterse a una serie de pruebas y estudios, médicos detectaron que dos coágulos habían llegado al cerebro del comediante.

La inflamación era tan severa que fue necesario realizarle una craniectomía de emergencia. El hueso retirado fue implantado en su abdomen mientras su cerebro se recuperaba.

La intervención fue exitosa y la recuperación larga. El actor tuvo que utilizar un casco protector debido a que parte de su cráneo estaba expuesto.

Con el paso de las horas, notó que apenas si podía comprender las palabras, mismas que no se registraban en su cerebro. Lo más complicado fue recuperar la capacidad de comunicarse, reveló a Vagabond.

“Los pensamientos volvían a formarse, pero expresarlos era un esfuerzo monumental” Tim Curry

El derrame también afectó su memoria de corto plazo y su movilidad.