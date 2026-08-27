El actor estadounidense Samuel Monroe Jr., reconocido por su papel en la película Menace II Society, murió a los 52 años tras una larga batalla contra graves problemas de salud.

La causa principal de su deceso fue una meningitis y una infección pulmonar grave (neumonía) provocada por la bacteria SARM que se extendió al sistema nervioso, provocando complicaciones críticas como inflamación cerebral, convulsiones y fallas renales.

Durante su hospitalización desde el mes de abril 2026, el intérprete fue sometido a múltiples cirugías cerebrales y permaneció en un coma inducido antes de su partida.

Esto se sabe sobre la muerte de Samuel Monroe Jr., quien estuvo casi 4 meses hospitalizado

Samuel Monroe Jr. murió a los 52 años debido a graves complicaciones derivadas de una infección de meningitis.

¿De qué murió Samuel Monroe Jr.? Estuvo casi 4 meses hospitalizado (@Joyce Patton / Facebook )

Su calvario médico comenzó tras contraer esta infección, la cual inicialmente fue mal diagnosticada. La bacteria terminó extendiéndose hacia su columna vertebral y cerebro, lo que provocó una inflamación cerebral severa, neumonía, problemas renales (fallas en el sistema renal) y fallas sistémicas.

Durante su hospitalización en Los Ángeles, California, Estados Unidos que comenzó en el mes de abril, su estado de salud se deterioró críticamente:

Fue sometido a tres cirugías cerebrales de emergencia.

Sufrió decenas de convulsiones, destacando un grave episodio en julio en el que experimentó 20 convulsiones consecutivas.

Desarrolló una severa inflamación cerebral y presentó fugas de líquido.

Tuvo que ser puesto en un coma inducido y conectado a un respirador artificial (soporte vital respiratorio).

Finalmente, su madre, Joyce Patton, confirmó que el actor de Menace II Society perdió la vida alrededor de las 22:24 horas del miércoles 26 de agosto mientras permanecía internado en el hospital.

Samuel Monroe Jr. será recordado por sus papeles en el cine estadounidense

Samuel Monroe Jr. desarrolló buena parte de su trayectoria cinematográfica durante la década de los 90 y principios de los años 2000, participando en producciones que posteriormente se convirtieron en referentes del cine afroamericano estadounidense.

A lo largo de su carrera, acumuló más de 30 créditos cinematográficos que dejaron una marca imborrable en la industria.

Su carrera artística destacó principalmente por su participación en producciones de drama y comedia urbana, logrando dejar una huella sumamente importante en la cultura pop de la época:

“Menace II Society” (1993): Su icónica interpretación en este filme es, sin duda, el trabajo por el cual es más recordado.

“Tales from the Hood” (1995).

“Set It Off” (1996).

“Don’t Be a Menace to South Central While Drinking Your Juice in the Hood” (1996).

“The Players Club” (1998)

Además de su paso por la gran pantalla, el actor expandió su rango actoral participando de manera especial en diversas producciones de la televisión estadounidense, incluyendo dramas policiacos y series de comedia:

“NYPD Blue” (Policías de Nueva York)

“Murder One”

“Smart Guy”

“Southland”

“The Lion’s Den”

Incluso en sus últimos años, antes de enfermar de gravedad a finales de 2024, el actor continuaba muy activo en el ámbito profesional, trabajando en diversos rodajes independientes en Las Vegas.