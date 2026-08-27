El mánager de Peter Cullen confirmó la muerte del actor que le dio voz a Optimus Prime en Transformers a los 85 años de edad, pero ¿qué fue lo que pasó?

La familia de Peter Cullen brindó un comunicado para recordar la gentileza y fortaleza del actor que también dio voz a Ígor de Winnie the Pooh.

¿De qué murió Peter Cullen? Esto se sabe

Kevin Motley, mánager de Peter Cullen, informó la muerte del actor el 26 de agosto de 2026 en su casa en Los Ángeles, California, Estados Unidos bajo una causa que hasta el momento es desconocida.

Sumado a ello, se desconoce si Cullen vivía con un diagnóstico médico, pues era reservado sobre su vida privada.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime de Transformers. (Agencia México)

Por su parte, la familia de Peter Cullen recordó la gentileza y fortaleza con la que el actor de doblaje hacía servicio a la comunidad, así como la pasión con la que compartía su liderazgo.

La última actuación de Peter Cullen fue en 2026

Peter Cullen es mundialmente conocido como Optimus Prime de Transformers, pero en la actualidad daba voz a Thaedus en Invincible.

La última participación que Cullen tuvo en el mundo de la actuación fue en la cuarta temporada de Invincible, doblando a Thaedus en varios episodios de la cuarta temporada.

Por otra parte, Peter Cullen tuvo su última aparición pública en la TFcon de Los Ángeles en marzo de 2026, en donde se celebraron los 40 años de Transformers la película de 1986.