Peter Cullen murió a los 85 años de edad, estando en su casa en Los Ángeles, California en Estados Unidos. El actor era conocido por haber dado voz a Optimus Prime en “Transformers”.

La familia de Peter Cullen dijo que el actor de doblaje murió “en paz” y rodeado de su familia. Mandando un mensaje sobre la fortaleza y gentileza del actor.

Peter Cullen, la voz de Optimus Prime, murió a los 85 años

El 26 de agosto de 2026, murió Peter Cullen a los 85 años de edad, informó el mánager del actor a TMZ.

De entre los escasos detalles que se conocen sobre la muerte de Peter Cullen, es que ocurrió en su casa en Los Ángeles, California, rodeado de su familia y en paz, informaron sus cercanos.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime de Transformers. (Agencia México)

Asimismo, la familia de Peter Cullen ha pedido que se recuerde al actor por su fortaleza y gentileza, traducidos en el trabajo que hizo en sus comunidades y como líder apasionado.

Cullen fue mundialmente conocido por haber sido quien dio voz a Optimus Prime en “Transformers”, la serie de televisión, para luego volver con las películas.

Sin embargo, Peter Cullen también dobló la voz de: