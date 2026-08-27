Peter Cullen murió a los 85 años de edad, estando en su casa en Los Ángeles, California en Estados Unidos. El actor era conocido por haber dado voz a Optimus Prime en “Transformers”.
La familia de Peter Cullen dijo que el actor de doblaje murió “en paz” y rodeado de su familia. Mandando un mensaje sobre la fortaleza y gentileza del actor.
Peter Cullen, la voz de Optimus Prime, murió a los 85 años
El 26 de agosto de 2026, murió Peter Cullen a los 85 años de edad, informó el mánager del actor a TMZ.
De entre los escasos detalles que se conocen sobre la muerte de Peter Cullen, es que ocurrió en su casa en Los Ángeles, California, rodeado de su familia y en paz, informaron sus cercanos.
Asimismo, la familia de Peter Cullen ha pedido que se recuerde al actor por su fortaleza y gentileza, traducidos en el trabajo que hizo en sus comunidades y como líder apasionado.
Cullen fue mundialmente conocido por haber sido quien dio voz a Optimus Prime en “Transformers”, la serie de televisión, para luego volver con las películas.
Sin embargo, Peter Cullen también dobló la voz de:
- Ígor de Winnie the Pooh
- K.A.R.R. de El auto fantástico
- Predator de Predator
- Ironhide de Transformers