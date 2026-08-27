Peter Cullen murió a los 85 años de edad, estando en su casa en Los Ángeles, California en Estados Unidos. El actor era conocido por haber dado voz a Optimus Prime en “Transformers”.

La familia de Peter Cullen dijo que el actor de doblaje murió “en paz” y rodeado de su familia. Mandando un mensaje sobre la fortaleza y gentileza del actor.

Peter Cullen, la voz de Optimus Prime, murió a los 85 años

El 26 de agosto de 2026, murió Peter Cullen a los 85 años de edad, informó el mánager del actor a TMZ.

De entre los escasos detalles que se conocen sobre la muerte de Peter Cullen, es que ocurrió en su casa en Los Ángeles, California, rodeado de su familia y en paz, informaron sus cercanos.

Peter Cullen, voz de Optimus Prime de Transformers.
Peter Cullen, voz de Optimus Prime de Transformers. (Agencia México)

Asimismo, la familia de Peter Cullen ha pedido que se recuerde al actor por su fortaleza y gentileza, traducidos en el trabajo que hizo en sus comunidades y como líder apasionado.

Cullen fue mundialmente conocido por haber sido quien dio voz a Optimus Prime en “Transformers”, la serie de televisión, para luego volver con las películas.

Sin embargo, Peter Cullen también dobló la voz de:

  • Ígor de Winnie the Pooh
  • K.A.R.R. de El auto fantástico
  • Predator de Predator
  • Ironhide de Transformers