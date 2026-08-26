Rubén Rada murió a los 83 años el 26 de agosto; el músico era un icono de la musica uruguaya conocido por su estilo donde combinaba rock, jazz y candombe.

La familia de Rubén Rada confirmó su muerte, la cual ocurrió a las 3:30 p.m. en un hospital de Montevideo, donde estuvo hospitalizado por un mes tras padecer una enfermedad respiratoria.

“Con muchísimo dolor les comunicamos que hoy miércoles 26 de agosto a las 15:30 se fue y ahora descansa nuestro querido esposo, padre y abuelo, después de pelar por un mes contra una neumonía” Rubén Rada

¿De qué murió Rubén Rada? Esto de sabe de la muerte del músico

La salud e Rubén Rauda preocupó a sus fans, luego de que se confirmara que padecía neumonía y había sido hospitalizado en Montevideo.

Rubén Rauda murió tras padecer complicaciones del cuadro respiratorio que lo aquejaba.

El músico ya había tenido complicaciones de salud en 2015, cuando se sometió a una angioplastiay episodios de presión arterial alta.

Familia de Rubén Rada confirma su muerte (Instagram/@negrorada)

A pesar de su estado de salud, Rubén Rada estuvo activo en la musica hasta el día de su muerte.

Familiares de Rubén Rauda agradecieron los mensajes de preocupación y cariño que había recibido el cantante durante su enfermedad.

El legado de Rubén Rada lo inmortalizó en la música uruguaya

Rubén Rada nació en el barrio Sur en Montevideo, Uruguay, un lugar conocido por ser la cuna del candombe y donde debutó a los 10 años como cantante de este género.

El cantante y compositor tuvo un legado de más de 60 años y labró 30 discos donde donó diferentes géneros con el candombe.

Uno de los últimos proyectos de Rubén Rada fue el documental “Rada, la película”, la cual recopilaba entrevistas y material audiovisual de la carrera del músico.

El último cumpleaños de Rubén Rada fue el 16 de julio, donde estrenó su proyecto audiovisual “¿Quién va a cantar?”.

El talento de Rubén Rada lo hizo incursionar como actor en proyectos cómicos como El show de mediodía y la telecomedia Galoleros.