Alfredo Alonso “Chaparro”, quien saltó a la fama por su participación en el canal de Internet, El Rey de las Bromas’, murió a los 60 años. Se encontraba en medio de su gira de shows de comedia.

Su sorpresiva muerte fue dada a conocer por representantes de Chaparrito Shows la noche del miércoles 26 de agosto de 2026 mediante sus redes sociales.

“Con profundo dolor informamos el sensible fallecimiento de Don Alfredo ‘El Chaparrito’” Chaparrito Shows

El comunicado no expone la causa del deceso; sin embargo, anuncian la cancelación definitiva de los shows de comedia que quedaban pendientes.

“Gracias por todos estos años de risas, cariño y aplausos. Chaparrito Shows cierra su telón, pero su alegría se queda con nosotros para siempre. Solicitamos respeto y empatía por el duelo de familiares y amigos”, concluyen. Chaparrito Shows

Muere Alfredo Alonso “Chaparro” (Chaparrito Shows)

Por su parte, El Rey de las Bromas confirmó la muerte:

“Quisiera de todo corazón que esto fuera una broma, pero lamentablemente no es así. Aunque muchos me conocen o bromean diciéndome ‘el rey de las bromas’, esta vez el dolor es muy real y esto no es ninguna broma” El Rey de las Bromas

Muere Alfredo Alonso “Chaparro” (@Chaparro_oficiall / Instagram)

El influencer hizo la aclaración porque en previo comunicado se anunció la cancelación de la gira “hasta nuevo aviso”, palabras que causaron confusión.

Fans creyeron que se trataba de una broma ya que a finales de 2025, El Rey de las Bromas anunció en TikTok e incluso Instagram, la muerte de Chaparro, en esa ocasión mintió.

Alfonso Alonso “Chaparro” pasó de vendedor de dulces a creador de contenido en YouTube

Antes de integrantes al canal de El Rey de las Bromas, Alfredo Alonso “Chaparro” vendía dulces en la vía pública.

Su debut en el popular canal de YouTube fue en el programa Tatuajes Falsos (BROMA) en el que le escribieron “Te amo Ricardo” en lugar de “Te amo Araceli”, nombre de su difunta esposa.

Su reacción causó sensación entre la audiencia, por lo que fue elegido para ser el patiño de El Rey de las Bromas con la promesa de regalarle una televisión de pantalla plana.

Con el paso del tiempo, su humor conquistó Internet, por lo que creó su show independiente de comedia.