Muere el catautor argentino Piero de Benedictis, autor de ‘Mi viejo’, a los 81 años de edad; su partida se confirmó el miércoles 7 de octubre.

Piero murió en buenos Aires, Argentina por complicaciones de salud tras padecer un cuadro de neumonía.

Muere el cantautor argentino Piero (Instagram/@pierocantautor)

¿De qué murió Piero? El autor de ‘Mi viejo’ y ‘Tengo la piel cansada’

Sergio Peralta, representante de Piero de Benedictis, confirmó su muerte tras sufrir un deterioro de salud progresivo en los últimos días.

El equipo de Piero lo despidió con un mensaje en redes sociales, donde destacaron sus composiciones que marcaron a varias generaciones.

“Con profundo dolor, comunicamos el fallecimiento de nuestro querido Piero, a sus 81 años” Equipo de Piero

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