La muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de la cantante Paquita la del Barrio, ha generado conmoción en el mundo del espectáculo mexicano al ocurrir apenas un año y medio después del fallecimiento de la intérprete.

La noticia fue confirmada durante una emisión de televisión, en México donde se informó que la mujer de 48 años perdió la vida a causa de un infarto fulminante.

Familiares, allegados y seguidores de Paquita la del Barrio han expresado sus condolencias ante esta nueva pérdida para la familia.

Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio, a los 48 años (Agencia México)

Confirman la muerte de Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio

El miércoles 7 de octubre de 2026 se dio a conocer que murió Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio, a los 48 años.

La noticia fue confirmada por Pati Chapoy en la emisión de Ventaneando, donde se reveló que murió por un infarto fulminante.

“El día de hoy con una noticia inesperada. Murió Martha Elena Martínez Viveros, hija de Paquita la del Barrio. Y esto fue muy lamentablemente a causa de un infarto fulminante.” Pati Chapoy

Martha Elena Martínez Viveros murió a poco más de un año de la pérdida de Paquita la del Barrio, ocurrida el 17 de febrero de 2025.

Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio, a los 48 años (Agencia México)

A las condolencias por la muerte de Martha Elena Martínez Viveros también se unió el equipo de la cantante de Cheque en Blanco con un mensaje.

Los servicios funerarios de la hija de Paquita la del Barrio serán en Veracruz, lugar donde residía.

Martha Elena Martínez llegó para alegrar a Paquita la del Barrio en un momento difícil

En entrevista con Ventaneando, Francisco “Paquito” Torres, mánager de Paquita la del Barrio, destacó el papel que tuvo Martha Elena Martínez Viveros para la interprete mexicana.

Recordó que Martha Elena Martínez Viveros fue adoptada por Paquita la del Barrio y que llegó a su vida después de que la cantante perdiera a sus mellizos.

Recordemos que Martha vino a cambiarle la vida a Paquita en el momento en que ella pierde a sus mellizos, llega Martha a su vida en un momento en el cual Paquita estaba destrozada y Paquita le salva la vida y es cuando la coge como una hija más y le da su apellido y pues cómo vino a ser feliz a Paquita Francisco "Paquito" Torres

Muere Martha Elena Martínez, hija de Paquita la del Barrio, a los 48 años (Agencia México)

“Paquito” Torres expresó que no sabía si la hija de Paquita la del Barrio tenía un diagnóstico previo sobre algún problema cardiológico por lo que calificó su muerte como inesperada.

Puntualizó que recientemente Martha Elena Martínez Viveros viajó con una su hija a Perú.

Incluso destacó que el pasado 30 de septiembre celebró el cumpleaños de otras de sus hijas.

De acuerdo con “Paquito Torres”, tras la muerte de Martha Elena Martínez Viveros había muchas posibilidades de que los hijos de Paquita la del Barrio, Javier Viveros y Miguel Viveros, se reunieran para despedirla.

Sí, sí, la verdad es que pues bueno, aunque estaban separados Miguel en Guanajuato, Javier en Veracruz, cada quien, ya tomando otros caminos, pues en esos momentos seguramente van a estar" Francisco "Paquito" Torres