La muerte de RJ Mitte, actor reconocido mundialmente por interpretar a Walter White Jr. en la serie Breaking Bad, generó conmoción entre seguidores de la producción y la industria del entretenimiento.

La muerte de RJ Mitte ocurrió a los 34 años de edad en Texas, de acuerdo con reportes difundidos por medios estadounidenses, mientras las autoridades continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del caso.

RJ Mitte también destacó fuera de la pantalla por su activismo en favor de las personas con discapacidad, convirtiéndose en una de las figuras más representativas de la inclusión en la televisión.

¿De qué murió RJ Mitte? Esto se sabe de la muerte del actor de Breaking Bad

Diversos medios estadounidenses aseguran que la causa de muerte de RJ Mitte fue suicidio, pero dicha información fue revelada por un funcionario del condado.

Autoridades de Texas continúan invetsigando la muerte de RJ Mitte, quien es conocido por su trabajo en la defensa de las personas con discapacidad.

Los representantes del actor confirmaron la muerte de RJ Mitte a través de un comunicado, donde pidieron respeto para su familia.

RJ Mitte, actor de Breaking Bad (Instagram/@rjmitte)

“Con profunda tristeza compartimos la trágica muerte del querido actor, filántropo y apasionado defensor de los derechos de las personas con discapacidad, RJ Mitte” representantes de RJ Mitte

RJ Mitte se basó en su propia experiencia al vivir con parálisis cerebral para interpetar a ‘Walter White Jr’ y buscó concientizar sobre las personas que viven con discapacidad.

RJ Mitte luchó por los derechos de las personas con discapacidad y la inclusión

Tras su paso por Breaking Bad, RJ Mitte utilizó la fama como una plataforma para concientizar sobre la discapacidad y la importancia de la inclusión en la vida laboral y la industria del cine, teatro y televisión.

RJ Mitte fue embajador de United Cerebral Palsy y Shriners Children’s; tambien fue presidente de The Mitte Foundation.

El actor participó en 56 epsiodios de Breaking Bad, así como en programas como:

The Oak Room

The Recall

The Guardians of justice

Su última publicación en Instagram fue de su participación en el podcast ‘The Joe Vupis’ donde recordó su paso por Breaking Bad.