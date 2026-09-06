Felipe Souza, músico emblemático que tocó con El Tri y El Haragán murió el viernes 4 de septiembre a los 61 años.

Hasta el momento, se desconocen las causas de muerte del exguitarrista, quien destacó por su talento en la escena del rock mexicano.

No se ha revelado si Felipe Souza padecía alguna enfermedad previa.

El Tri y El Haragán se despiden de Felipe Souza tras confirmarse su muerte

Después de darse a conocer que Felipe Souza murió a los 61 años, El Tri y El Haragán se despidieron en redes sociales de su colaborador con emotivos mensajes.

El Tri lamentó la noticia y destacó la aportación de su exguitarrista en temas como “Pobre soñador” y “Mis rolas”.

La publicación fue acompañada con una foto de Alex Lora junto a Felipe Souza, quienes aparecen tocando la guitarra.

“Con tristeza te despedimos lamentando profundamente tu partida. Poseedor de un gran talento, compañero de tantos rocanroles, viajes risas y aventuras. Gracias por tu aportación en rolas como “Pobre soñador” y “Mis rolas ”Gracias siempre por tu buena Vibra y tu amistad. Descansa en paz querido Felipe siempre estarás en nuestros corazones.” El Tri

Muere Felipe Souza, músico emblemático que tocó con El Tri y El Haragán (@eltri_oficial / Instagram)

Por su parte, la banda El Haragán también dedicó unas palabras a Felipe Souza.

La agrupación de rock mexicano expresó la importancia que tuvo Souza para ellos.

Además de que decidieron mandar condolencias para la familia de Felipe Souza en estos momentos tan complicados por los que pasa.

“Hoy nos toca despedir a alguien que fue parte importante de nuestra historia. Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de nuestro querido compañero y ex guitarrista de la banda Felipe Souza. Compartimos escenarios, canciones, caminos, noches y momentos que quedaron para siempre en la memoria. Gracias por cada acorde y tu pasión, tu guitarra ya no sonará aquí, pero seguirá sonando en nuestra memoria.” El Haragán

Muere Felipe Souza, músico emblemático que tocó con El Tri y El Haragán (@el_haragan_y_cia / Instagram)

A las palabras de aliento también se han unido fanáticos del trabajo del exguitarrista El Tri y El Haragán.

Con una trayectoria de 40 años, Felipe Souza brilló en el rock mexicano, pasando entre 1991 y 1991 con El Tri.

De igual manera se incorporaría con El Haragán. Su talento también lo llevó a colaborar artistas de la talla de:

Incluso se desempeñó como arreglista musical, productor y hasta docente.