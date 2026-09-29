Una noticia triste para los fans de Salvados por la Campana, pues se dio a conocer la muerte a los 75 años de Dennis Haskins, el Sr. Belding en la serie.

Dennis Haskins murió este lunes 28 de septiembre de acuerdo con su cuidador, quien también era amigo cercano del actor.

Dennis Haskins en Salvados por la Campana (Universal)

¿De qué murió Dennis Haskins?

De acuerdo con el medio WTVC NewsChannel 9 Chattanooga, no se ha dado a conocer la causa de muerte de Dennis Haskins, solo se confirmó el fallecimiento este 28 de septiembre.

Varios analistas y fans señalar que Dennis Haskins podría haber muerto de causas naturales debido a su edad.

Mientras que otras versiones señalan que se pudo deber a problemas relacionados con su sobrepeso, el cual se hizo evidente desde hace ya varios años.

Sin embargo, no hay nada oficial hasta el momento.

La falta de claridad en la muerte del actor se puede deber a que esta fue intempestiva, pues no había reportes de que estuviera pasando por alguna enfermedad o lesión de cuidado.

Dennis Haskins (Fuzzy Door Productions)

Dennis Haskins fue conocido por hacer al Sr. Belding en Salvados por la Campana

Si bien Dennis Haskins se desempeñó en diversos papeles, el actor fue mayormente conocido por hacer al Sr. Belding en casi todas las encarnaciones de Salvados por la Campana.

Dennis Haskins fue parte de la franquicia de Salvados por la Campana desde que esta era conocida como “Buenos días, señorita Bliss”.

Se mantuvo en el papel del Sr. Belding durante 13 años, siendo el miembro del elenco original que más duró en las versiones de los 90’s del show.

Además de repetir su papel en diversos especiales y otros shows, como fue el caso de su aparición en la serie de Nickelodeon “Victorious” como el Director Belding.

Tras el final de la franquicia de Salvados por la Campana, se dedicó a hacer papeles menores durante gran parte de las primeras dos décadas del Siglo XXI.